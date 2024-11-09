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Kasım Ayı Aşk Ayı: Bizlere Sonbaharın Geldiğini Müjdeleyen Aşk Şarkıları

etiket Kasım Ayı Aşk Ayı: Bizlere Sonbaharın Geldiğini Müjdeleyen Aşk Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 19:48

Kasım ayı aşk ayı diyebilir miyiz? Deriz! Bizlere sonbaharı müjdeleyen içinizi ısıtacak şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeleeer!

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1. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış

2. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler

3. Mabel Matiz - Müphem

4. Madrigal - Dip

5. Mert Demir - İkimize Birden

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6. Sakiler - Dünyadan Uzak

7. Emir Can İğrek - Can Dostum

8. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

9. Bengü - Saygımdan

10. Hande Yener - Bir Bela

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11. Yalın - Ki Sen

12. Simge - Üzülmedin mi?

13. Özgün - Elveda

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