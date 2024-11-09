Kasım Ayı Aşk Ayı: Bizlere Sonbaharın Geldiğini Müjdeleyen Aşk Şarkıları
Kasım Ayı Aşk Ayı: Bizlere Sonbaharın Geldiğini Müjdeleyen Aşk Şarkıları
Kasım ayı aşk ayı diyebilir miyiz? Deriz! Bizlere sonbaharı müjdeleyen içinizi ısıtacak şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeleeer!
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1. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış
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2. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler
3. Mabel Matiz - Müphem
4. Madrigal - Dip
5. Mert Demir - İkimize Birden
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6. Sakiler - Dünyadan Uzak
7. Emir Can İğrek - Can Dostum
8. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
9. Bengü - Saygımdan
10. Hande Yener - Bir Bela
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