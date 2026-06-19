Kartını Seç, Niyetini Okuyalım!
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Herkesin içinde sessizce büyüttüğü bir niyet vardır. Kimisi yeni bir başlangıç ister, kimisi huzuru arar, kimisi ise uzun zamandır beklediği o değişimin kapısını çalmayı bekler. Bu testte yapman gereken tek şey seni en çok çeken kartı seçmek. Seçimin, bilinçaltındaki niyet enerjine dair eğlenceli ve düşündürücü ipuçları verecek.
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Kartını Seç, Niyetini Okuyalım!
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