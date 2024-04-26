Karşısındaki Kişinin İyiliğini Son Damlasına Kadar Suistimal Etmiş 17 Kişi

''Birlikte yaşamıyorduk. O yüzden haftada bir veya iki kez mutlu olmamı sağlayan veya zevk alacağını düşündüğüm eğlenceli ve ilginç şeyler gördüğümde ona mesaj atar ve bazen de fotoğraf gönderirdim. Benim için onu düşündüğümü göstermenin iyi bir yoluydu. Bir gün trafik ışığında yanımda özel donanımlı bir minibüste çok tatlı bir köpek olduğunu gördüm. Bunun komik olduğunu düşündüm. Bu yüzden ona bir fotoğraf gönderdim. Cevabı, 'Neden umursuyayım ki, o benim köpeğim değil. Bana neden böyle aptalca şeyler gönderdiğini anlamıyorum' oldu.'