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Karşısındaki Kişinin İyiliğini Son Damlasına Kadar Suistimal Etmiş 17 Kişi

Karşısındaki Kişinin İyiliğini Son Damlasına Kadar Suistimal Etmiş 17 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 10:01

İnsanlar bazen hayatlarına yanlış kişiler alarak mantıksız seçimler yapabiliyorlar. Ancak bunun mantıksız bir seçim olduğunu fark edene kadar başlarına bir dizi olay gelebiliyor. Gelin nelermiş birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/angelicaamar...
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1. ''Doğum sancım başladığında eşim bir kulüpteydi. ''

1. ''Doğum sancım başladığında eşim bir kulüpteydi. ''

''Günlerdir belirtiler gösteriyordum ama yine de gitmeyi tercih etti. Ayrılacağımı söylediğimdeyse ilişkimiz için savaşmam gerektiğini söyledi. Hayır, kalsın canım. Görüşürüz.'

2. "10 yıl boyunca bir adamla birlikteydim ve 6 yaşında bir kızımız vardı.''

2. "10 yıl boyunca bir adamla birlikteydim ve 6 yaşında bir kızımız vardı.''

''Giderek daha fazla evden uzakta zaman geçirmeye başladıktan sonra beni aldattığından şüphelendim. Tatil günlerinden birinde kızımızı bir çocuk oyun salonuna götürdü. O gece ona banyo yaptırıyordum ve bana bir kadının da onlarla geldiğini söyledi. Kız arkadaşını onlarla takılmaya götürmüş! Öğrendiği söylediğimde 'Öyleyse ben de taşınırım' dedi ve ben de 'Harika!' dedim. Başta uyum sağlamak zordu ama artık birlikte olmadığımıza çok mutluyum.'

3. ''Eski erkek arkadaşımla iki yılı aşkın bir süredir birlikteydik.''

3. ''Eski erkek arkadaşımla iki yılı aşkın bir süredir birlikteydik.''

''Birlikte yaşamıyorduk. O yüzden haftada bir veya iki kez mutlu olmamı sağlayan veya zevk alacağını düşündüğüm eğlenceli ve ilginç şeyler gördüğümde ona mesaj atar ve bazen de fotoğraf gönderirdim. Benim için onu düşündüğümü göstermenin iyi bir yoluydu. Bir gün trafik ışığında yanımda özel donanımlı bir minibüste çok tatlı bir köpek olduğunu gördüm. Bunun komik olduğunu düşündüm. Bu yüzden ona bir fotoğraf gönderdim. Cevabı, 'Neden umursuyayım ki, o benim köpeğim değil. Bana neden böyle aptalca şeyler gönderdiğini anlamıyorum' oldu.'

4. "Annem ve babam aynı anda hastanedeydi. Annem kalp krizi geçirdi ve birkaç gün sonra babam sellülit nedeniyle hastaneye gitti.''

4. "Annem ve babam aynı anda hastanedeydi. Annem kalp krizi geçirdi ve birkaç gün sonra babam sellülit nedeniyle hastaneye gitti.''

'' Oğlum okuldayken, evde üç köpekle uğraşırken ve hala işe gitmek zorunda olduğumdan dolayı elimde çok şey vardı. O zamanki eşimin patronu bana yardımcı olabilmesi için üç gün ücretli izin vereceğini söyledi. Merhametinden ağlayabilirdim. Ben bunun ne kadar güzel olduğunu düşünürken, eşim bunun gerçekten harika olduğunu söyledi ve kardeşiyle hazır iş yokken biraz dinlenmek için başka bir şehre gitti.'

5. ''İş yerimin tam önümde bir adamın öldüğünü gördüm.''

''Bu benim ve iş arkadaşlarım için oldukça travmatik bir olaydı. Nöbetim bittikten sonra olanları ve ne kadar üzgün olduğumu anlatmak için eski sevgilimi aradım. Anlatırken sözümü kesti ve eve giderken restorandan ona bir şeyler almamı söyledi. Ardından da telefonu kapattı. Eve vardığımda her şeyin bittiğini söyledim. Yemeğini de almadım.'

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6. ''Yirmilerimin ortalarındayken para konusunda çok sorumsuz biriyle çıkıyordum.''

6. ''Yirmilerimin ortalarındayken para konusunda çok sorumsuz biriyle çıkıyordum.''

'' Daha kendi harcamalarımı bile doğru düzgün ayarlayamazken o, arabanın tamiri, iş gezileri ve sonunda birlikte yaptığımız tatil için kredi kartımı kullandı. Yıldönümümüzde eğlenceli bir şeyler yapmak yerine tüm günü bir araba satışçısının ofisinde geçirdik çünkü yeni bir araba istiyordu. Bu artık son noktaydı. Ayrıldığımızda bana borcu vardı ve sonunda onu mahkemeye verdim. Sonra maaşına haciz koydurdum ve borç tamamen ödenene kadar evine de haciz koydurdum.'

7. "Kocam sürekli bir şeyler alıyor ve faturalar geldiğinde saklıyordu.''

7. "Kocam sürekli bir şeyler alıyor ve faturalar geldiğinde saklıyordu.''

''' Bir yıl sonra, en iyi arkadaşı için bir balıkçı teknesi aldığını öğrendim. Tesadüfen tekneyi geri alacaklarını belirten bir mektup buldum. Yaptığı şeyleri diğer insanlardan öğreniyordum ve gururumu korumak için bunları biliyormuş gibi davranmak zorunda kalıyordum. Son damla yarış atı aldığı ve bunu başkasından öğrendiğim zaman oldu.'

8. "Bu adamla birkaç yıldır birlikteydim. Boşanmıştım ve iki küçük çocuğum vardı.''

8. "Bu adamla birkaç yıldır birlikteydim. Boşanmıştım ve iki küçük çocuğum vardı.''

''Plan onun bize bir ev satın alması, beraber taşınmamız ve sonra evlenmemizdi. Evi aldı. Sonra da bir köpek aldı. Hepimiz köpeği sevdik fakat köpeğin evde dolaşmasına izin verirken çocuklarımın henüz bitmemiş bodrum katta kalmasının söylenmesi son nokta oldu. Eşyalarımızı aldık ve gittik. Ertesi yıl başka bir kadınla evlendi.'

9. ''18 yaşındayken internetten biriyle tanıştım ve sonunda sevgili olduk.''

9. ''18 yaşındayken internetten biriyle tanıştım ve sonunda sevgili olduk.''

''Benden çok uzak bir ülkede yaşıyordu ve bir ara evlilikten bile bahsettik. Şimdi anlıyorum ki yaptığım şey çok saçmaydı Bir yıldan az bir süre çıktık ama son birkaç ayda işler gerçekten kötüleşti. Zamanımı kiminle geçirdiğim konusunda çok kıskançtı ve sık sık ilgi alanlarımı kontrol ediyordu, Önemsediğim şeyler hakkında derinlemesine konuşmama bile izin vermiyordu. Her gece kavga ediyorduk. Her seferinde ilgi alanlarım ve hobilerimden vazgeçiyordum.'

10. ''Eski sevgilimle anlaşamadığımız zamanlarda birkaç günden bir haftaya kadar benimle tamamen konuşmayı keserdi.''

''Her seferinde ilişkimizi yoluna koymak için tüm çabayı ben gösterirdim. Büyük bir kavgadan sonra artık onun bir şeyler düzeltme sırasıydı. Ne kadar süre konuşmamaya devam edeceğini görmek için bekledim ama bu tam bir ay sürdü!'

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11. "Eşimle 10 yıl birlikteydik ve bir kızımız vardı.''

''Yaşadığımız yerde toplu bir katliam olayının olduğu gündü. O gün korkunçtu ve tanıdığım herkes iyi olup olmadığımı kontrol etti. Kızım o zamanlar anaokuluna gidiyordu ve okulu kilit altına alındı. O gece akşam yemeğine giderken eşim dramatik davrandığımı ve önemli bir şey olmadığını söyledi. O an onun beni umursamadığını anladım.'

12. "Bebeğimizin düşük ihtimalini önlemek için hastaneye yatırıldım ve bir hafta boyunca tamamen yatakta yattım.''

12. "Bebeğimizin düşük ihtimalini önlemek için hastaneye yatırıldım ve bir hafta boyunca tamamen yatakta yattım.''

''Eşim daha sonra partiye çağırabilelim diye hemşirelerin isimlerini almamı söyledi. Sevgililer Günü'nde bebeğimizi kaybettim ve o hemşirelerin numaralarını almadığımı öğrendiğinde çok sinirlendi. Bundan kısa bir süre sonra boşandık.'

13. "Damlayı taşıran son nokta bana haber vermeden dört ay boyunca evden uzakta olmasını gerektirecek bir işe başvurması oldu.''

13. "Damlayı taşıran son nokta bana haber vermeden dört ay boyunca evden uzakta olmasını gerektirecek bir işe başvurması oldu.''

''Üstelik mülakata girdi ve kabul edildi!.'

14. ''Normal bir çift kavgası yaşamıştık. Ertesi gün, kızım ve ben, annem ve teyzemle öğle yemeğine, sonra da her hafta yaptığımız gibi dedem ve anneannemin yanına gittik. ''

14. ''Normal bir çift kavgası yaşamıştık. Ertesi gün, kızım ve ben, annem ve teyzemle öğle yemeğine, sonra da her hafta yaptığımız gibi dedem ve anneannemin yanına gittik. ''

''Eşimle kavga hakkında konuşma fırsatımız olmadı çünkü ben öğleden sonra evden ayrılırken o hala uyuyordu. Akşam geri döndüğümde beni tamamen görmezden geldi. Bir gece daha sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu ve belki sabaha kadar konuşmaya hazır olacağını düşündüm. Ertesi gün Anneler Günü idi. Kızım ve ben ondan önce uyanmıştık. Nihayet aşağı indi ve bana mutlu Anneler Günü diledi. Küçük kavgayı atlatmanın başlangıcı olduğunu düşünerek ona teşekkür ettim. Bir süre oturdu sonra da 'Zaten başka biriyle görüşüyordum.' dedi.'

15. ''Eşimle 15 yıldır evliydik ve üç harika çocuğumuz vardı.''

15. ''Eşimle 15 yıldır evliydik ve üç harika çocuğumuz vardı.''

'Eşim her iki yılda bir çimenlerin daha 'yeşil' olduğu bir yere taşınmak istiyordu. Orada yeni bir işi olması gerektiği gerçeğine hiç aldırış etmiyordu. Her zaman bir somurtkandı. Çocuklara karşı kötü davranıyordu ve bencildi. 8 yaşındaki oğlum bana babaları şehir dışına çıktığında kendisi ve kız kardeşlerinin mutlu olduğunu çünkü onları gezdirdiğimi ve çok eğlendiklerini söyledi. Hala yaşadıklarından dolayı suçlu hissediyorum.'

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16. ''Yaklaşık bir yıllık sözlü ve duygusal tacizdenden sonra, doğum günü için ona lunapark bilet aldım. ''

''Bir gün önce dişçime dolgu yaptırmaya gitmiştim ve çok derine indiklerinden bir siniri tetiklediler. Bu da ertesi gün acil bir kanal tedavisi yaptırmamı gerektirdi. Hayatımda daha önce yaşamadığım bir ağrı yaşadım. Bütün gece ağlayıp kusuyordum. Annem beni ertesi gün götürmek zorunda kaldı çünkü neredeyse göremiyordum. Ona biletleri gönderdim ve annem benim için onu aradı. Gidemeyeceğimi ama başka birini alıp yine de gününün tadını çıkarmasını istediğimi söyledi. Somurttu ve telefonu annemin yüzüne kapattı.'

17. "Ailemle tanışması gereken gün annesinin hastalandığını söyledi.''

''Sonra aniden nöbet geçirdiğini söyledi. Yanına gelmemi isteyip istemeyeceğini sordum ama reddetti. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra, onunla tekrar ailemle tanışması için plan yaptık. Sonra annesiyle ilgili acil durum hakkında yalan söylediğini ve ailemle tanışmaya hazır olmadığını söyledi.''

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