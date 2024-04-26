Karşısındaki Kişinin İyiliğini Son Damlasına Kadar Suistimal Etmiş 17 Kişi
Karşısındaki Kişinin İyiliğini Son Damlasına Kadar Suistimal Etmiş 17 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/angelicaamar...
İnsanlar bazen hayatlarına yanlış kişiler alarak mantıksız seçimler yapabiliyorlar. Ancak bunun mantıksız bir seçim olduğunu fark edene kadar başlarına bir dizi olay gelebiliyor. Gelin nelermiş birlikte bakalım!
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1. ''Doğum sancım başladığında eşim bir kulüpteydi. ''
2. "10 yıl boyunca bir adamla birlikteydim ve 6 yaşında bir kızımız vardı.''
3. ''Eski erkek arkadaşımla iki yılı aşkın bir süredir birlikteydik.''
4. "Annem ve babam aynı anda hastanedeydi. Annem kalp krizi geçirdi ve birkaç gün sonra babam sellülit nedeniyle hastaneye gitti.''
5. ''İş yerimin tam önümde bir adamın öldüğünü gördüm.''
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6. ''Yirmilerimin ortalarındayken para konusunda çok sorumsuz biriyle çıkıyordum.''
7. "Kocam sürekli bir şeyler alıyor ve faturalar geldiğinde saklıyordu.''
8. "Bu adamla birkaç yıldır birlikteydim. Boşanmıştım ve iki küçük çocuğum vardı.''
9. ''18 yaşındayken internetten biriyle tanıştım ve sonunda sevgili olduk.''
10. ''Eski sevgilimle anlaşamadığımız zamanlarda birkaç günden bir haftaya kadar benimle tamamen konuşmayı keserdi.''
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11. "Eşimle 10 yıl birlikteydik ve bir kızımız vardı.''
12. "Bebeğimizin düşük ihtimalini önlemek için hastaneye yatırıldım ve bir hafta boyunca tamamen yatakta yattım.''
13. "Damlayı taşıran son nokta bana haber vermeden dört ay boyunca evden uzakta olmasını gerektirecek bir işe başvurması oldu.''
14. ''Normal bir çift kavgası yaşamıştık. Ertesi gün, kızım ve ben, annem ve teyzemle öğle yemeğine, sonra da her hafta yaptığımız gibi dedem ve anneannemin yanına gittik. ''
15. ''Eşimle 15 yıldır evliydik ve üç harika çocuğumuz vardı.''
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16. ''Yaklaşık bir yıllık sözlü ve duygusal tacizdenden sonra, doğum günü için ona lunapark bilet aldım. ''
17. "Ailemle tanışması gereken gün annesinin hastalandığını söyledi.''
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