Karpuz Kabuğu Denizde Takılırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Karpuz Kabuğu Denizde Takılırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard'ın, müzik piyasasını yaz sıcaklarından daha çok kavuran Hot 100 listesi ile karşınızdayız! Listede kimler basamak basamak düştü, kimler yükselişe geçti, hepsini mercek altına alıyoruz!
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Kendrick Lamar, "Not Like Us" şarkısı ile Drake ile uzun süre gündemde kalmaya devam eden polemiğine rağmen listenin ilk sırasında yerini korumaya devam ediyor.
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Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" ile bir basamak gerileyerek ikinci sıraya düşüyor. Tam 13 haftadır listede yer almayı başarması bile büyük bir başarı! 👏
Post Malone ve Morgan Wallen'ın beraber yürüttüğü "I Had Some Help" çalışması, listenin üçüncü sırasında yer alıyor. İkinci sıradayken bir basamak geriliyor.
Sırada yükselen bir isim! Tommy Richman, "MILLION DOLLAR BABY" ile bir basamak yükseliyor ve dördüncü sıraya yerleşiyor.
"Çok geç saatlere kadar çalışıyorum, çünkü ben bir şarkıcıyım." diyen Sabrina Carpenter, çalışmalarının karşılığını alıyor ve "Espresso" ile listenin beşinci sırasında yer alıyor ve tam 13 hafta boyunca listede kalmaya devam ediyor.
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