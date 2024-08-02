Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Karpuz Kabuğu Denizde Takılırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Karpuz Kabuğu Denizde Takılırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 14:00

Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard'ın, müzik piyasasını yaz sıcaklarından daha çok kavuran Hot 100 listesi ile karşınızdayız! Listede kimler basamak basamak düştü, kimler yükselişe geçti, hepsini mercek altına alıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendrick Lamar, "Not Like Us" şarkısı ile Drake ile uzun süre gündemde kalmaya devam eden polemiğine rağmen listenin ilk sırasında yerini korumaya devam ediyor.

Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" ile bir basamak gerileyerek ikinci sıraya düşüyor. Tam 13 haftadır listede yer almayı başarması bile büyük bir başarı! 👏

Post Malone ve Morgan Wallen'ın beraber yürüttüğü "I Had Some Help" çalışması, listenin üçüncü sırasında yer alıyor. İkinci sıradayken bir basamak geriliyor.

Sırada yükselen bir isim! Tommy Richman, "MILLION DOLLAR BABY" ile bir basamak yükseliyor ve dördüncü sıraya yerleşiyor.

"Çok geç saatlere kadar çalışıyorum, çünkü ben bir şarkıcıyım." diyen Sabrina Carpenter, çalışmalarının karşılığını alıyor ve "Espresso" ile listenin beşinci sırasında yer alıyor ve tam 13 hafta boyunca listede kalmaya devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evet, Sabrina Carpenter'ın çok çalıştığını söylemiştik. İnanmayanlar Hot 100 listesine göz atabilir! 😅 "Please Please Please" ile listenin altıncı sırasına yerleşmiş durumda.

Taptaze bir giriş! Morgan Wallen, "Lies Lies Lies" ile listeye yedinci sıradan giriş yapıyor. Kendisini epey bir göreceğiz gibi duruyor!

Listede bir basamak geriye düşen Hozier, "Too Sweet" ile sekizinci sırada bize bir selam veriyor. Selam Hozier! 👋

Klibi aylar öncesinden yayınlanmasına rağmen Benson Boone, "Beautiful Things" ile listenin dokuzuncu sırasında oturmayı başarıyor.

Canlı performansı göz dolduran Teddy Swims, "Lose Control" ile listenin onuncu sırasında. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın