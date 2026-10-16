Kızının 5 Yaşında Yaptığı Kağıt Kravatı 24 Yıl Saklayıp Düğününde Taktı

Megan Becker-Towns kravatı ilkokul yıllarında, Babalar Günü için hazırladı. Renkli el işi kağıdını kravat biçiminde kesip pastel boyalarla süsledi, kağıt yıpranmasın diye de lamine ettirdi. Kravatın boyna geçirilebilmesi için bir de ip eklendi.

Hediyeyi açan Glenn Becker, kızının anlattığına göre çok gurur duyduğunu ve kravatı onun düğününde takacağını söyledi. Bunu bir çocuğu mutlu etmek için söylenmiş sıradan bir söz sanan Megan, babasının ne kadar ciddi olduğunu ancak yıllar sonra anladı.

Glenn Becker kravatı yatak odasındaki aynanın üzerine astı. Kravat Megan'ın bütün çocukluğu boyunca orada kaldı. Baba zaman zaman üzerindeki tozu alıyor ve her seferinde aynı sözü tekrarlıyordu: 'Bunu senin düğününde takacağım.'