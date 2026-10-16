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Kızının 5 Yaşında Yaptığı Kağıt Kravatı 24 Yıl Saklayıp Düğününde Taktı

Kızının 5 Yaşında Yaptığı Kağıt Kravatı 24 Yıl Saklayıp Düğününde Taktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 10:39
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir babanın kızına verdiği sözü 24 yıl sonra tuttuğu hikâye, yıllar sonra yeniden gündem oldu. İlk kez 2022'de yabancı basına yansıyan olay, bu hafta X'te tekrar paylaşılınca bir kez daha geniş bir kitleye ulaştı. Megan Becker-Towns, 5 yaşındayken Babalar Günü için babası Glenn Becker'e kendi elleriyle boyadığı kağıttan bir kravat hediye etti. Glenn Becker o gün kızına bu kravatı ömür boyu saklayacağını ve onun düğününde takacağını söyledi. Yıllar boyunca bu sözü defalarca tekrarlayan baba, bir taşınmanın ardından kravatın kaybolduğunu söyleyince Megan hikâyenin orada bittiğini düşündü. Oysa düğün günü geldiğinde işler hiç de beklediği gibi gelişmedi. O anı 'Hem şaşırdım hem ağladım' sözleriyle özetleyen Megan, yaşadıklarını düğünün ardından kendisi anlattı.

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Kravat, 5 yaşındaki Megan'ın Babalar Günü için saatlerce uğraşarak hazırladığı bir el işiydi

Kravat, 5 yaşındaki Megan'ın Babalar Günü için saatlerce uğraşarak hazırladığı bir el işiydi

Megan Becker-Towns kravatı ilkokul yıllarında, Babalar Günü için hazırladı. Renkli el işi kağıdını kravat biçiminde kesip pastel boyalarla süsledi, kağıt yıpranmasın diye de lamine ettirdi. Kravatın boyna geçirilebilmesi için bir de ip eklendi.

Hediyeyi açan Glenn Becker, kızının anlattığına göre çok gurur duyduğunu ve kravatı onun düğününde takacağını söyledi. Bunu bir çocuğu mutlu etmek için söylenmiş sıradan bir söz sanan Megan, babasının ne kadar ciddi olduğunu ancak yıllar sonra anladı.

Glenn Becker kravatı yatak odasındaki aynanın üzerine astı. Kravat Megan'ın bütün çocukluğu boyunca orada kaldı. Baba zaman zaman üzerindeki tozu alıyor ve her seferinde aynı sözü tekrarlıyordu: 'Bunu senin düğününde takacağım.'

Taşınırken kaybolduğu söylenen kravat, 24 yıl sonra düğün gününde babanın boynundaydı

Taşınırken kaybolduğu söylenen kravat, 24 yıl sonra düğün gününde babanın boynundaydı

Ergenlik yıllarında babasının bu ısrarını biraz komik bulan Megan, Epoch Times'a verdiği röportajda o dönem bu söze göz devirdiğini anlattı. Yine de babasının küçük bir el işine bu kadar değer vermesi içten içe hoşuna gidiyordu.

Ailesi yeni bir eve taşındığında kravat ortadan kayboldu. Megan sorduğunda Glenn Becker kravatın taşınma sırasında kaybolduğunu söyledi. Megan da bunun koli ve eşya kalabalığında yaşanan sıradan bir kayıp olduğunu düşünüp üzerinde durmadı.

Gerçek, düğün gününde ortaya çıktı. Glenn Becker, kızının 24 yıl önce yaptığı kağıt kravatı takarak düğüne geldi. O sırada 29 yaşında olan Megan, kravatı görünce çocukluk anılarının bir anda canlandığını ve gözyaşlarını tutamadığını anlattı.

Babasını 'büyük bir şakacı' diye tanımlayan Megan, 'Dürüst olmak gerekirse o en iyi baba. Ben hep onun yol arkadaşı oldum' diyerek bu jesti herkesle paylaşmak istediğini söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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