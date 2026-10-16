Kızının 5 Yaşında Yaptığı Kağıt Kravatı 24 Yıl Saklayıp Düğününde Taktı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir babanın kızına verdiği sözü 24 yıl sonra tuttuğu hikâye, yıllar sonra yeniden gündem oldu. İlk kez 2022'de yabancı basına yansıyan olay, bu hafta X'te tekrar paylaşılınca bir kez daha geniş bir kitleye ulaştı. Megan Becker-Towns, 5 yaşındayken Babalar Günü için babası Glenn Becker'e kendi elleriyle boyadığı kağıttan bir kravat hediye etti. Glenn Becker o gün kızına bu kravatı ömür boyu saklayacağını ve onun düğününde takacağını söyledi. Yıllar boyunca bu sözü defalarca tekrarlayan baba, bir taşınmanın ardından kravatın kaybolduğunu söyleyince Megan hikâyenin orada bittiğini düşündü. Oysa düğün günü geldiğinde işler hiç de beklediği gibi gelişmedi. O anı 'Hem şaşırdım hem ağladım' sözleriyle özetleyen Megan, yaşadıklarını düğünün ardından kendisi anlattı.
Kravat, 5 yaşındaki Megan'ın Babalar Günü için saatlerce uğraşarak hazırladığı bir el işiydi
Taşınırken kaybolduğu söylenen kravat, 24 yıl sonra düğün gününde babanın boynundaydı
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