Babasının Çizdiği Haritayı Takip Etti: Ailesinin Sovyetlerden Kaçarken Sakladığı Hazineyi Buldu
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Güney Afrikalı emekli profesör Jan Glazewski, babasının elli yıl sonra çizdiği bir haritayı takip ederek ailesinin 80 yıl önce Ukrayna'da toprağa gömdüğü gümüşleri buldu. Glazewski ailesi, 1939'da Sovyet ordusunun Polonya'nın doğusuna girmesi üzerine değerli eşyalarını bir ormanın kıyısına gömüp Romanya'ya kaçmıştı. Gömü üç günlük bir aramanın ardından metal dedektörüyle bulundu.
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Kaynak: Futura
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Aile, Sovyet ordusunun Polonya'nın doğusuna girmesi üzerine gümüşlerini ve av tüfeklerini toprağa gömüp kaçtı.
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Jan Glazewski'ye babası Gustaw, 1989'da çizdiği bir harita ve daktiloyla yazılmış talimatlar verdi.
Üç günlük aramanın sonunda metal dedektörü ormana yakın bölgede gümüşleri buldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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