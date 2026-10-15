Babasının Çizdiği Haritayı Takip Etti: Ailesinin Sovyetlerden Kaçarken Sakladığı Hazineyi Buldu

Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmesinin ardından, Eylül ortasında radyoda Rusya'nın ülkenin doğusuna girmeye hazırlandığı duyuruldu. Lviv yakınlarındaki Glazewski malikânesi, Sovyet sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaydı. Dört kardeş, aralarında hamile eşi olan biri de bulunmak üzere, Romanya'ya kaçmadan önce aile gümüşlerini ve av tüfeklerini mülkte diz boyu bir çukura gömdü.

Yaklaşık bir ay sonra gelen Sovyet güçleri, malikânede kalan dedeyi evden çıkardı ve aile evini yıktı. Kardeşler daha sonra dünyanın dört bir yanına dağıldı.