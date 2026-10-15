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Babasının Çizdiği Haritayı Takip Etti: Ailesinin Sovyetlerden Kaçarken Sakladığı Hazineyi Buldu

Babasının Çizdiği Haritayı Takip Etti: Ailesinin Sovyetlerden Kaçarken Sakladığı Hazineyi Buldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 21:05
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Güney Afrikalı emekli profesör Jan Glazewski, babasının elli yıl sonra çizdiği bir haritayı takip ederek ailesinin 80 yıl önce Ukrayna'da toprağa gömdüğü gümüşleri buldu. Glazewski ailesi, 1939'da Sovyet ordusunun Polonya'nın doğusuna girmesi üzerine değerli eşyalarını bir ormanın kıyısına gömüp Romanya'ya kaçmıştı. Gömü üç günlük bir aramanın ardından metal dedektörüyle bulundu.

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Kaynak: Futura

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Aile, Sovyet ordusunun Polonya'nın doğusuna girmesi üzerine gümüşlerini ve av tüfeklerini toprağa gömüp kaçtı.

Aile, Sovyet ordusunun Polonya'nın doğusuna girmesi üzerine gümüşlerini ve av tüfeklerini toprağa gömüp kaçtı.

Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmesinin ardından, Eylül ortasında radyoda Rusya'nın ülkenin doğusuna girmeye hazırlandığı duyuruldu. Lviv yakınlarındaki Glazewski malikânesi, Sovyet sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaydı. Dört kardeş, aralarında hamile eşi olan biri de bulunmak üzere, Romanya'ya kaçmadan önce aile gümüşlerini ve av tüfeklerini mülkte diz boyu bir çukura gömdü.

Yaklaşık bir ay sonra gelen Sovyet güçleri, malikânede kalan dedeyi evden çıkardı ve aile evini yıktı. Kardeşler daha sonra dünyanın dört bir yanına dağıldı.

Jan Glazewski'ye babası Gustaw, 1989'da çizdiği bir harita ve daktiloyla yazılmış talimatlar verdi.

Jan Glazewski'ye babası Gustaw, 1989'da çizdiği bir harita ve daktiloyla yazılmış talimatlar verdi.

Kaçıştan 50 yıl sonra verilen haritanın yanında yaklaşık bir buçuk sayfalık daktilo yazısı talimat vardı. Haritadaki en önemli işaret, mahzenden başlayan avlu duvarının temeliydi. Glazewski, haritayı aldıktan birkaç yıl sonra bölgeyi ziyaret ettiğinde yalnızca mahzenin ayakta kaldığını ve alanın bitki örtüsüyle kaplandığını gördü.

1953 doğumlu Glazewski, Cape Town Üniversitesi'nde deniz ve çevre hukuku profesörüydü ve 2018'de emekli oldu. Aramayı, emekliliğinin ardından 2019'da sahada başlattı.

Üç günlük aramanın sonunda metal dedektörü ormana yakın bölgede gümüşleri buldu.

Üç günlük aramanın sonunda metal dedektörü ormana yakın bölgede gümüşleri buldu.

Arama ekibinde Glazewski'nin yanı sıra çevirmen bir arkadaşı, yeğeni, metal dedektörlü emekli bir arkeolog, bir okul müdürü ve babasını hatırlayan 92 yaşındaki bir yerel sakin vardı. Ekip, avlu duvarının temelini yamaçtan ormana doğru izleyerek gömüye ulaştı.

Bulunanlar arasında gümüş şamdanlar, süt sürahileri, sikkeler, madalyonlar, ametist işlemeli altın bir haç, kadehler ve birkaç av tüfeği vardı. Gustaw'ın adının kazılı olduğu vaftiz kaşığı ile annesinin saklanmak üzere hazırladığı mücevher kutusu da çıktı. Glazewski, beklediğinden çok fazlasını bulduğunu söyledi. Gümüşler şu anda Lviv'de saklanıyor. Glazewski, hikâyeyi 'Blood and Silver' adlı anı kitabında anlattı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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