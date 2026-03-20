Karanlık İmajıyla Rock Müziğe Yön Veren İsim! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Alice Cooper

Sahnedeki çılgın persona sizi yanıltmasın. Alice Cooper, kariyerini inanılmaz bir disiplinle yöneten bir sanatçı. Mesela alkolle ciddi mücadeleler verdiği dönemler oldu ama sonrasında hayatını toparlayıp daha dengeli bir çizgiye geçti. Golf tutkusu ve düzenli yaşamıyla, sahnedeki kaotik karakterinin tam zıttı bir profil çiziyor. Bu da onun aslında yarattığı karakteri bilinçli bir şekilde inşa ettiğini gösteriyor. Yani karanlık bir maskenin arkasında oldukça stratejik bir zihin var!