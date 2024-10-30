Karakterine Göre Kaç Günde Bir Temizlik Yapıyorsun?
Karakterine Göre Kaç Günde Bir Temizlik Yapıyorsun?
Herkesin temizlik rutinleri farklı farklı. Peki karakterine göre sen kaç günde bir temizlik yapıyorsun öğrenmek için haydi teste!
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1. İlk sorumuzla başlayalım... Bir problemle karşılaştığında tepkin ne oluyor?
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2. Tatillerde genelde ne yapıyorsun?
3. Arkadaşlarınla plan yaparken senin rolün ne olur?
4. Sen sosyal bir kelebek misin peki?
5. Seyahate çıkmadan önce nasıl hazırlık yaparsın?
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