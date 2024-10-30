Karakterine Göre Kaç Günde Bir Temizlik Yapıyorsun?

Sen temizlik ve düzen aşığı birisin. Hayatında düzensiz olan hiçbir şey yok. Evinde, işinde ya da hayatının her aşamasında düzenli olmak senin karakterin aslında. Temizlik hayatında büyük yer kaplıyor. Sen her gün evini temizlemezsen olmaz. Bu günlük temizlik, senin bir rutinin. Sabah uyanınca ilk yaptığın evini şöyle güzel bir toplamak. Zaten dağınık bir ortamda sen yaşayamazsın. Zamanının çoğunu temizlik ve düzenle geçiriyorsun, bu biraz seni hayatını yaşamaktan alıkoyuyor. Ama sen bu işi seviyorsun. Senin için temizlik bir zorunluluk değil, yaşam tarzı!