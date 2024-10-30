Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Karakterine Göre Kaç Günde Bir Temizlik Yapıyorsun?

etiket Karakterine Göre Kaç Günde Bir Temizlik Yapıyorsun?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 10:31

Herkesin temizlik rutinleri farklı farklı. Peki karakterine göre sen kaç günde bir temizlik yapıyorsun öğrenmek için haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım... Bir problemle karşılaştığında tepkin ne oluyor?

2. Tatillerde genelde ne yapıyorsun?

3. Arkadaşlarınla plan yaparken senin rolün ne olur?

4. Sen sosyal bir kelebek misin peki?

5. Seyahate çıkmadan önce nasıl hazırlık yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Müzik tarzını da öğrenelim mi?

7. Sabahları kolay uyanabilen biri misin?

8. Günün hangi vakti seni daha çok mutlu ediyor?

Sen her gün temizlik yapıyorsun!

Sen temizlik ve düzen aşığı birisin. Hayatında düzensiz olan hiçbir şey yok. Evinde, işinde ya da hayatının her aşamasında düzenli olmak senin karakterin aslında. Temizlik hayatında büyük yer kaplıyor. Sen her gün evini temizlemezsen olmaz. Bu günlük temizlik, senin bir rutinin. Sabah uyanınca ilk yaptığın evini şöyle güzel bir toplamak. Zaten dağınık bir ortamda sen yaşayamazsın. Zamanının çoğunu temizlik ve düzenle geçiriyorsun, bu biraz seni hayatını yaşamaktan alıkoyuyor. Ama sen bu işi seviyorsun. Senin için temizlik bir zorunluluk değil, yaşam tarzı!

Sen haftada bir temizlik yapanlardansın!

Her gün temizlik sana biraz ağır geliyor, sen haftalık temizlik yapmayı seviyorsun. Haftada bir yaptığın o büyük temizlik ile evin hep temiz. Çünkü haftalık yaptığın bu temizlikler çok kapsamlı. Günlük küçük toplamalar yapıyorsun elbette çünkü evinin düzenli olması seni çok mutlu ediyor. Ama hayatının merkezine temizliği koymuyorsun. Aslında sen çok dengeli ilerliyorsun, hem kendi hayatını yaşıyor hem de evinin temiz olmasını sağlıyorsun. Hafta sonu yaptığın temizlikle evin mis gibi oluyor.

Senin bir temizlik rutinin yok!

Sen temizlik yapma konusunda çok rahatsın. Kabul et biraz tembelsin de diyebiliriz. Ama bu senin düzenin olmuş. Sen hayatının merkezine temizliği koymuyorsun. Senin için hayatın tadını çıkarmak ve keyifli yaşamak çok daha önemli. Eğer temizlik bunlara engel olacaksa sen temizlik yapmıyorsun. Evin dağınıklığı seni öyle çok rahatsız etmiyor aslında. Bu dağınıklıkta istediğini nasıl buluyorsun? sorularıyla sıklıkla karşılaştığını biliyoruz. Ama sen bu dağınıklıkla yaşamayı öğrenmişsin. Temizlik yapman için özel bir durum gerek. Misafir gelecekse ya da evinde parti olacaksa o zaman temizlik yapıyorsun işte!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın