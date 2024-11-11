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Karakterine Göre Hangi Ariana Grande Şarkısı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Karakterine Göre Hangi Ariana Grande Şarkısı Olduğunu Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 22:13

Ariana Grande'nin en az bir şarkısını dinleyip sevdiysen bile bu testi çözmeni istiyoruz! Bakalım hangi Ariana şarkısısın?

Haydi teste!

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Öncelikle şunu soralım: Bir ilişkide partnerinden ilk beklentin nedir?

Peki bir ilişkide partnerin senden ne beklerse koşulsuz şartsız sunabilirsin?

Bir deniz manzarası seçer misin?

Bir şarkıcı olsaydın, hayranlarına bir isim verir miydin?

Güzel bir haber aldın ve sevinçten havalara uçuyorsun diyelim. Bu haberi ilk kiminle paylaşırsın?

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Sence sen kolay biri misin?

Beş yıl önce kendini nerede görüyorsun diye sorduklarını varsayalım. Şu an verdiğin cevabın aynısını mı yaşıyorsun?

Son sorudayız! Bir çiçek seçer misin?

Focus!

thank u, next!

positions!

pov!

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
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