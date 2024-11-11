Karakterine Göre Hangi Ariana Grande Şarkısı Olduğunu Söylüyoruz!
Karakterine Göre Hangi Ariana Grande Şarkısı Olduğunu Söylüyoruz!
Ariana Grande'nin en az bir şarkısını dinleyip sevdiysen bile bu testi çözmeni istiyoruz! Bakalım hangi Ariana şarkısısın?
Haydi teste!
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Öncelikle şunu soralım: Bir ilişkide partnerinden ilk beklentin nedir?
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Peki bir ilişkide partnerin senden ne beklerse koşulsuz şartsız sunabilirsin?
Bir deniz manzarası seçer misin?
Bir şarkıcı olsaydın, hayranlarına bir isim verir miydin?
Güzel bir haber aldın ve sevinçten havalara uçuyorsun diyelim. Bu haberi ilk kiminle paylaşırsın?
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