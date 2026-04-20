Kara Delikler ve İnsanın Kendi Karanlığı Üzerine

Ama evren, belki de böyle işlemiyor.
Belki de “son” dediğimiz şey, sadece başka bir hikâyenin ilk cümlesi.
Bir yıldız düşünün…
Ömrünü tamamlıyor.
Çöküyor.
Yoğunlaşıyor… yoğunlaşıyor… Ve sonunda bir kara deliğe dönüşüyor.
Biz dışarıdan bakıyoruz ve diyoruz ki:
“Bitti.”
Ama ya içeride yeni bir zaman başlıyorsa?
Bu noktada mesele sadece fizik değil artık.
Bu, aynı zamanda bir bakış açısı meselesi.
“Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır” derler ya…
Sanıyorum bizim hayatımızda da kara delikler var.
Kaybettiğimiz anlar… yıkıldığımız dönemler… içinden çıkamadığımız karanlıklar…
O anlarda biz de aynı şeyi düşünüyoruz:
“Her şey bitti.”
Ama ya bitmediyse?
Ya o karanlık, seni yok etmek için değil… seni dönüştürmek içinse?
Evren bize sürekli bir şey fısıldıyor aslında:
Hiçbir şey gerçekten kaybolmuyor.
Sadece form değiştiriyor.
Bir yıldız ölür… ama onun içindeki maddeler yeni yıldızlara dönüşür.
Bir sistem çöker… ama o çöküş yeni bir düzenin temelini atar.
Bir insan kırılır… ama o kırılma, onu bambaşka birine dönüştürür.
Kara delikler bu yüzden sadece kozmik yapılar değil.
Onlar bizim bakış açımıza yön verecek birer metafor.
Görünmeyen geçişlerin metaforu.
Belki de en büyük yanılgımız şu:
Karanlığı hep düşman sanmak.
Oysa karanlık bazen bir kapıdır.
Düşünsene…
Işığın bile kaçamadığı bir yerde, belki de yepyeni bir ışık doğuyor.
Zamanın durduğu yerde, belki de başka bir zaman akmaya başlıyor.
Ayna bile yansıtmak için karanlığa sığınıyor, kendini karanlıkla sırlıyor.
Ve biz, sadece dışarıdan baktığımız için, o hikâyenin devamını göremiyoruz.
Bilim bize kesin cevaplar vermez her zaman. Ama doğru soruları öğretir.
Mesela,
“Gördüğüm şey gerçekten son mu yoksa anlayamadığım bir başlangıç mı?”
İnsan hayatı da biraz böyle değil mi?
En karanlık anlarımız, en büyük dönüşümlerimizin başlangıcı olabilir.
En çok kaybolduğumuzu sandığımız yer belki de kendimizi bulduğumuz noktadır.