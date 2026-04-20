Kara Delikler ve İnsanın Kendi Karanlığı Üzerine

İçine giren her şeyin parçalandığı, zamanın durduğu, ışığın bile kaçamadığı yerler…

Ama ya mesele bu kadar basit değilse?

Bir düşünün…

Evrende öyle bir nokta var ki, bildiğimiz tüm fizik kuralları orada anlamını yitiriyor.

Zaman bükülüyor.

Mekân parçalanıyor.

Sebep-sonuç ilişkisi bile bulanıklaşıyor.

Ve işte tam bu noktada, bazı bilim insanları şu soruyu soruyor:

“Ya kara delikler bir son değilse?”

Richard Feynman gibi zihinler, evrene bakarken sadece gördükleriyle yetinmedi.

Onlar, görünmeyeni de sorguladı.

Günümüzde tam da bu konuya dair bir ihtimalden bahsediliyor:

Kara deliklerin içinde bambaşka bir evren olabilir.

Evet, yanlış duymadınız.

Bir “iç evren”.

Bizim için yok oluş gibi görünen bir şey, başka bir yer için başlangıç olabilir.

Bu fikir sadece bilimsel bir spekülasyon değil. Aynı zamanda insan zihnini zorlayan bir kırılma noktası.

Çünkü biz her şeyi doğrusal düşünmeye alıştık.