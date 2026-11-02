Kar Yağacak mı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kış mevsimi yaklaşırken arama motorlarında en çok aranan sorulardan biri 'Kar yağacak mı?' oldu.
Soğuk hava dalgası kapıya dayanırken uzmanlarda art arda yorumlar geldi. Mevsimin ilk kar yağışı için tarih verildi, kar yağacak kentler açıklandı. Peki, kar ne zaman yağacak? Kar nerelere, hangi kentlere yağacak?
Kar yağacak mı?
Kar nereye yağacak?
İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı?
Bu kış çok kar yağacak mı?
Kış hazırlığı için ne yapılmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın