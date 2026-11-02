'Kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı 'Evet'. Ancak şimdilik yalnızca yüksek rakımlı bölgelerde. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesi beklenen sert ve soğuk bir hava dalgasının yurda gireceğini belirtiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de rakımı yaklaşık 1500 metrenin üzerindeki alanlarda kar ihtimali bulunduğunu söylüyor. Büyük şehirlerin merkezlerinde ise kar yağışına dair bir tahmin yapılmış değil.

Kar ne zaman yağacak?

Hüseyin Öztel'in verdiği tarih 7 Kasım Cumartesi. Ülkenin doğusunda yer alan kentler için kar yağış tarihi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü olarak açıklandı. Mevsimin ilk kar yağışı Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde görülecek.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'e göre ise yüksek kesimlerde kar yağışı 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamından itibaren başlayabilir. 6 Kasım 2026 Cuma ile 7 Kasım 2026 Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürebilir.

Kar kaç santimetre yağacak?

Kar kalınlığının ilk etapta çok yüksek olmayacağı öngörülüyor. Yüksek dağlık kesimlerde kar kalınlığının 3 ila 5 santimetre civarında kalmasını bekliyor.