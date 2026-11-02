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Kar Yağacak mı?

Kar Yağacak mı?

hava durumu kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 22:55
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Kış mevsimi yaklaşırken arama motorlarında en çok aranan sorulardan biri 'Kar yağacak mı?' oldu.

Soğuk hava dalgası kapıya dayanırken uzmanlarda art arda yorumlar geldi. Mevsimin ilk kar yağışı için tarih verildi,  kar yağacak kentler açıklandı. Peki, kar ne zaman yağacak? Kar nerelere, hangi kentlere yağacak?

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Kar yağacak mı?

Kar yağacak mı?

'Kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı 'Evet'. Ancak şimdilik yalnızca yüksek rakımlı bölgelerde. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesi beklenen sert ve soğuk bir hava dalgasının yurda gireceğini belirtiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de rakımı yaklaşık 1500 metrenin üzerindeki alanlarda kar ihtimali bulunduğunu söylüyor. Büyük şehirlerin merkezlerinde ise kar yağışına dair bir tahmin yapılmış değil.

Kar ne zaman yağacak?

Hüseyin Öztel'in verdiği tarih 7 Kasım Cumartesi. Ülkenin doğusunda yer alan kentler için kar yağış tarihi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü olarak açıklandı. Mevsimin ilk kar yağışı Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde görülecek. 

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'e göre ise yüksek kesimlerde kar yağışı 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamından itibaren başlayabilir. 6 Kasım 2026 Cuma ile 7 Kasım 2026 Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürebilir. 

Kar kaç santimetre yağacak?

Kar kalınlığının ilk etapta çok yüksek olmayacağı öngörülüyor. Yüksek dağlık kesimlerde kar kalınlığının 3 ila 5 santimetre civarında kalmasını bekliyor.

Kar nereye yağacak?

Kar nereye yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının kar yağacak kentler tahmini şöyle:

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı?

Açıklanan tahminlerde bu üç kentin merkezi için kar yağışı yer almıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık İstanbul'da 10 dereceye, Ankara'da 8 dereceye, İzmir'de ise 13-14 dereceye kadar gerileyecek. 

Haftanın başında İzmir ve Muğla gibi Ege kıyılarında kar değil, sağanak öne çıkıyor. Şen, 3 ve 4 Kasım'da yağışın şiddetlenmesini, yer yer dolu ve hortum riskinin de gündeme gelebileceğini söylüyor.

Bu kış çok kar yağacak mı?

Bu kış çok kar yağacak mı?

Uzmanların tahminlerine Türkiye'nin batısında kar yağışı ortalamaya göre yüzde 10 ila 20 azalabilir. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, 2 bin ila 3 bin metre yükseltilerde ise normalden fazla kar bekleniyor.

2026-2027 Kışı İstanbul'da Nasıl Geçecek?

İstanbul'da karın yerde tutunmasını ise kentin ısı adası etkisi zorlaştırıyor. Yine de kuzeyden gelen sert bir soğuk hava dalgası Karadeniz'in nemiyle buluşursa kentte kar görülmesi mümkün. Uzmanlar, sonbahardaki bol yağışla kış karı arasında doğrudan bir bağ kurulamayacağının da altını çiziyor.

Kış hazırlığı için ne yapılmalı?

Kış hazırlığı için ne yapılmalı?

Özellikle şehirler arası yola çıkacak sürücülere kış lastiği ve araç bakımını aksatmamalarını öneriliyor.

Ev ve Yaşam Alanı Kış Hazırlıkları

Isınma ve Tesisat Kontrolü:

  • Kombi veya soba bakımlarını kış bastırmadan yaptırın. Petekleri temizletmek, ısınma verimliliğini artırır ve doğalgaz faturasından tasarruf sağlar.

  • Pencerelerin ve kapıların yalıtımını kontrol edin. Soğuk hava sızdıran yerler varsa sünger, fitil veya silikon ile yalıtın.

Kışlık Tekstil ve Kıyafet Değişimi:

  • Yazlık kıyafetleri kaldırıp kalın, yünlü ve polar kıyafetlerinizi öne çıkarın.

  • Nevresim takımlarınızı flanel, polar veya kalın pamuklu kışlık setlerle değiştirin. Yazlık ince yorganların yerine kalın yorganları ve battaniyeleri hazırlayın.

Genel Temizlik ve Havalandırma:

  • Evde derinlemesine bir temizlik yaparak halıları, perdeleri ve kışlık örtüleri elden geçirin.

  • Balkon ve teraslardaki saksıları korumaya alın, donabilecek bitkileri içeri taşıyın; dışarıdaki muslukların vanalarını kapatıp donmaya karşı önlem alın.

Kış Lastiklerine Dikkat: Araç Hazırlıkları 

  • Kış Lastikleri: Hava sıcaklıkları 7°C'nin altına düşmeden kış lastiklerinizi taktırmayı unutmayın.

  • Sıvı Kontrolleri: Antifriz seviyesini ve kalitesini kontrol ettirin (motorun donmasını önler). Silecek sularını kışa uygun antifrizli cam suyuyla değiştirin.

Sağlık ve Bağışıklık

Kışın Bağışıklığı Güçlendirme: Kış aylarında artan virüslere karşı C vitamini ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Bitki çayları (zencefil, kuşburnu, ihlamur), bal, limon ve propolis gibi doğal destekleri kilerinizde bulundurun.

Vitamin Takviyeleri: Özellikle güneş ışığından daha az faydalandığımız bu dönemde D vitamini ve B12 seviyelerinizi doktor kontrolünde ölçtürüp destek alabilirsiniz.

Uyku ve Dinlenme: Bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi düzenli uykudur. Kış gecelerinin uzunluğundan faydalanarak uyku düzeninizi korumaya dikkat edin.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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