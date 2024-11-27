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Kanserli Hücreye Benzettiği İstanbul'un Çilesine Bir Çift Lafı Olan Kişi

Kanserli Hücreye Benzettiği İstanbul'un Çilesine Bir Çift Lafı Olan Kişi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 12:44

İstanbul'un çilesini sadece yaşayanlar bilir. Herhangi bir yere gitmek, minimum bir saatinizi alır. Tabii toplu taşıma kullanıyorsanız oranın çilesi ayrı, kendi aracınızla gidiyorsanız trafiğin kalabalığı ayrı. Dışarıdan baktığınızda çok güzel bir şehir gibi görünen İstanbul, yaşayanlar için resmen girdap. Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'un trafik sorununa parmak basarak yaşadıklarını anlattı.

Gelin, tüm İstanbulluların hak vereceği o satırlara bakalım.

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İstanbul'a sadece gezmek için geldiyseniz, şanslısınız. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindesiniz.

İstanbul'a sadece gezmek için geldiyseniz, şanslısınız. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindesiniz.

Fakat yaşamak için geldiyseniz, eyvahlar olsun. İşte o anda tüm denge değişiyor ve İstanbul koca bir girdap haline gelip sizi içine çekiyor. Yaşayanlar için en kötü şehir, İstanbul diyebiliriz.

O gördüğünüz masmavi boğaz manzarası yerini betonun soğuk grisine bırakıyor. Günlerce gördüğünüz tek renk, grinin tonları oluyor.

O gördüğünüz masmavi boğaz manzarası yerini betonun soğuk grisine bırakıyor. Günlerce gördüğünüz tek renk, grinin tonları oluyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da bu konuya parmak basarak mesai çıkışında yaşadıklarını anlattı. Levent'ten Bahçelievlere iki saate gittiğini söyleyen kişi, Google navigasyonunun en kısa rotalarından gittiğini söyledi.

"Yoksa 3 saati bulacaktı" diyen kişinin isyanına gelin beraber kulak verelim.

"Yoksa 3 saati bulacaktı" diyen kişinin isyanına gelin beraber kulak verelim.
twitter.com

'Girdiğim yollar, yokuşlar, gecekondu bölgeleri, atölye ve toptancı mıntıkaları… Muhtemelen navigasyonla aynı yollara düşen ve birbirinin peşine takılarak doğru dönüşü bulmaya çalışan şaşkın sürücüler. '

Üstelik araba trafiği yaşamakla kalmıyorsunuz. Araçla olduğunuz için "her boşluktan hamamböceği gibi fırlayan, ters yönde seyreden, ara boşluklara hunharca dalan motorlara" ekstra özen göstermelisiniz.

Üstelik araba trafiği yaşamakla kalmıyorsunuz. Araçla olduğunuz için "her boşluktan hamamböceği gibi fırlayan, ters yönde seyreden, ara boşluklara hunharca dalan motorlara" ekstra özen göstermelisiniz.

Eğer akmayan yolda kavşak geçişlerini de engellememek adına durma kararı alırsanız, yandanız. Arkanızdaki sürücüleden anında korna, küfür yemeye başlıyorsunuz.

"Hiçbir trafik ve medeniyet kuralının geçerli olmadığı ahlaksız bir Jungle. Off-Road deneyiminden zorlu, Camel Trophy’ye doğru ilerleyen bir deneyim, bir mücadele, bir hayatta kalma macerası."

"Hiçbir trafik ve medeniyet kuralının geçerli olmadığı ahlaksız bir Jungle. Off-Road deneyiminden zorlu, Camel Trophy’ye doğru ilerleyen bir deneyim, bir mücadele, bir hayatta kalma macerası."

Tabii bir noktada sadece işinizden evinize gitmek için verdiğiniz bu mücadele, sinirlerinizin boşalmasına sebep oluyor. Kendinizi gülme krizine girmişken bulabilirsiniz.

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İstanbul'un şu anki durumunu özetleyen en iyi cümle ise hiç şüphesiz bu: "İstanbul çok ağır bir kanser hastası ve kanserli hücreler şehrin yerleşik sakinleri."

İstanbul'un şu anki durumunu özetleyen en iyi cümle ise hiç şüphesiz bu: "İstanbul çok ağır bir kanser hastası ve kanserli hücreler şehrin yerleşik sakinleri."

Her gün bu çileyi çeken insanların sakin, sağlıklı ve ahlaklı kalması imkansız. Bu saatten sonra bu şehri kurtarmak mümkün mü, emin değilim. En azından bizim neslimiz bunu göremez.

Bir İstanbullunun "imkanı olan kaçıp kendini kurtarsın. İmkanı olmayan beyin ve sinir sistemini aldırmanın yoluna baksın." sözleriyle bitirdiği bu paylaşıma siz ne diyorsunuz?

Bir İstanbullunun "imkanı olan kaçıp kendini kurtarsın. İmkanı olmayan beyin ve sinir sistemini aldırmanın yoluna baksın." sözleriyle bitirdiği bu paylaşıma siz ne diyorsunuz?

Bunun bir çözümü var mıdır?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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