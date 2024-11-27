Kanserli Hücreye Benzettiği İstanbul'un Çilesine Bir Çift Lafı Olan Kişi
Kanserli Hücreye Benzettiği İstanbul'un Çilesine Bir Çift Lafı Olan Kişi
İstanbul'un çilesini sadece yaşayanlar bilir. Herhangi bir yere gitmek, minimum bir saatinizi alır. Tabii toplu taşıma kullanıyorsanız oranın çilesi ayrı, kendi aracınızla gidiyorsanız trafiğin kalabalığı ayrı. Dışarıdan baktığınızda çok güzel bir şehir gibi görünen İstanbul, yaşayanlar için resmen girdap. Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'un trafik sorununa parmak basarak yaşadıklarını anlattı.
Gelin, tüm İstanbulluların hak vereceği o satırlara bakalım.
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İstanbul'a sadece gezmek için geldiyseniz, şanslısınız. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindesiniz.
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O gördüğünüz masmavi boğaz manzarası yerini betonun soğuk grisine bırakıyor. Günlerce gördüğünüz tek renk, grinin tonları oluyor.
"Yoksa 3 saati bulacaktı" diyen kişinin isyanına gelin beraber kulak verelim.
Üstelik araba trafiği yaşamakla kalmıyorsunuz. Araçla olduğunuz için "her boşluktan hamamböceği gibi fırlayan, ters yönde seyreden, ara boşluklara hunharca dalan motorlara" ekstra özen göstermelisiniz.
"Hiçbir trafik ve medeniyet kuralının geçerli olmadığı ahlaksız bir Jungle. Off-Road deneyiminden zorlu, Camel Trophy’ye doğru ilerleyen bir deneyim, bir mücadele, bir hayatta kalma macerası."
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İstanbul'un şu anki durumunu özetleyen en iyi cümle ise hiç şüphesiz bu: "İstanbul çok ağır bir kanser hastası ve kanserli hücreler şehrin yerleşik sakinleri."
Bir İstanbullunun "imkanı olan kaçıp kendini kurtarsın. İmkanı olmayan beyin ve sinir sistemini aldırmanın yoluna baksın." sözleriyle bitirdiği bu paylaşıma siz ne diyorsunuz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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