Kanserli Hücreye Benzettiği İstanbul'un Çilesine Bir Çift Lafı Olan Kişi

İstanbul'un çilesini sadece yaşayanlar bilir. Herhangi bir yere gitmek, minimum bir saatinizi alır. Tabii toplu taşıma kullanıyorsanız oranın çilesi ayrı, kendi aracınızla gidiyorsanız trafiğin kalabalığı ayrı. Dışarıdan baktığınızda çok güzel bir şehir gibi görünen İstanbul, yaşayanlar için resmen girdap. Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'un trafik sorununa parmak basarak yaşadıklarını anlattı.

Gelin, tüm İstanbulluların hak vereceği o satırlara bakalım.