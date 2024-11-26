Fırtına Yaşandığında Sinek ve Böcekler Tam Olarak Nereye Kayboluyor?

Hava sıcakken bir yaz yağmuru kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Bizler şemsiye ve yağmurluklarımızla bu durumun üstesinden gelirken, dünya üzerindeki milyarlarca böcek ne yapar? Evet, yağmur damlaları böcekler için birer tehlike olabilir. Ancak bu küçük canlılar hayatta kalma yeteneklerini sergileyerek doğanın ne kadar olağanüstü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor! Gelin nasıl hayatta kaldıklarına beraber bakalım...

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