Kanser İlaçlarının Ambalajını Değiştirip Satmakla Suçlanan Ağa 11 İlde Operasyon: 22 Gözaltı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajlarının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasıyla İstanbul merkezli 11 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 24 şüpheli belirlendi, bunlardan 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü kamu görevlisi.
Bakan Akın Gürlek duyurdu: 11 ilde 5 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 22 şüpheli gözaltında.
İddiaya göre hastanelerden temin edilen tarihi geçmiş ilaçlar yeni kutu ve prospektüsle satışa çıktı.
Şüpheli kişi ve şirketlerin işlem hacmi yaklaşık 650 milyon lirayı buldu.
Soruşturmada 3 kamu görevlisi var, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlığına el konuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın