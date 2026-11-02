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Kanser İlaçlarının Ambalajını Değiştirip Satmakla Suçlanan Ağa 11 İlde Operasyon: 22 Gözaltı

Kanser İlaçlarının Ambalajını Değiştirip Satmakla Suçlanan Ağa 11 İlde Operasyon: 22 Gözaltı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 10:38
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajlarının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasıyla İstanbul merkezli 11 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 24 şüpheli belirlendi, bunlardan 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü kamu görevlisi.

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Bakan Akın Gürlek duyurdu: 11 ilde 5 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 22 şüpheli gözaltında.

Bakan Akın Gürlek duyurdu: 11 ilde 5 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 22 şüpheli gözaltında.

Operasyon 2 Kasım sabahı İstanbul merkezli 11 ilde aynı anda başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 24 şüpheli ve 5 iş yeri hedef alındı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hasta sağlığını tehlikeye atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini söyledi. Soruşturmada 4 şirketin adı geçiyor; başsavcılığın açıklamasında şüpheliler arasında sağlık çalışanları ve eczacıların da bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre hastanelerden temin edilen tarihi geçmiş ilaçlar yeni kutu ve prospektüsle satışa çıktı.

İddiaya göre hastanelerden temin edilen tarihi geçmiş ilaçlar yeni kutu ve prospektüsle satışa çıktı.

Soruşturmanın merkezinde, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçları var. Başsavcılığın açıklamasına göre bu ilaçlar hastanelerden temin edildi, ardından kutuları ve ambalajları değiştirilerek tarihi geçmemiş gibi görünmesi sağlandı.

Yenilenen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunulduğu öne sürülüyor. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini yitirmesi ya da bozulması hasta için doğrudan risk anlamına geldiğinden, soruşturma kamuoyunda büyük tepki çekti.

Şüpheli kişi ve şirketlerin işlem hacmi yaklaşık 650 milyon lirayı buldu.

Şüpheli kişi ve şirketlerin işlem hacmi yaklaşık 650 milyon lirayı buldu.

Mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi. Bu rakam kesinleşmiş bir zarar tutarı değil; yetkililer para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuz olduğunu ifade ediyor.

Aradaki fark, soruşturmanın finansal ayağını oluşturuyor. Ekipler, ilaçların nasıl temin edildiği, kimlere hangi bedelle satıldığı ve paranın nereye aktığı sorularının peşinde.

Soruşturmada 3 kamu görevlisi var, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlığına el konuldu.

Soruşturmada 3 kamu görevlisi var, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlığına el konuldu.

Tespit edilen 24 şüpheliden 3'ü kamu görevlisi. Operasyonla birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara, ayrıca banka hesaplarına CMK 128 kapsamında el konuldu. Gürlek açıklamasında bu varlıkların 'suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesapları' olduğunu belirtti.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor, adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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