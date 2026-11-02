Kanser İlaçlarının Ambalajını Değiştirip Satmakla Suçlanan Ağa 11 İlde Operasyon: 22 Gözaltı

Mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi. Bu rakam kesinleşmiş bir zarar tutarı değil; yetkililer para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuz olduğunu ifade ediyor.

Aradaki fark, soruşturmanın finansal ayağını oluşturuyor. Ekipler, ilaçların nasıl temin edildiği, kimlere hangi bedelle satıldığı ve paranın nereye aktığı sorularının peşinde.