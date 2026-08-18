Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi?
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Gökyüzünde yaşanan Ay tutulmaları, yılın en çok merak edilen gök olayları arasında yer alıyor. Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşan tutulmalar sırasında renk ve parlaklıkta belirgin değişimler görülebiliyor. Ay’ın kızıl tonlara büründüğü tutulmalar ise halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor. Şimdi gözler 2026’nın dikkat çeken Ay tutulmalarından birine çevrildi.
Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Saat kaçta başlayacak? Tutulma ne kadar sürecek? Türkiye’den görülecek mi ve hangi şehirlerden izlenebilecek? 28 Ağustos’ta gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasıyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik…
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Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?
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Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta?
Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den Görülecek mi?
Kanlı Ay Tutulması Hangi Şehirlerden Görülecek?
Kanlı Ay Tutulması Nasıl İzlenir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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