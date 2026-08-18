Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi?

Ay tutulmasını izlemek için özel bir tutulma gözlüğüne ihtiyaç yok. Güneş tutulmasının aksine Ay tutulması çıplak gözle güvenli bir şekilde izlenebilir. Dürbün veya teleskop kullanmak zorunlu değil ancak Ay’ın yüzeyindeki renk ve gölge değişimlerini daha ayrıntılı görmek isteyenler bu ekipmanlardan yararlanabilir.

28 Ağustos’taki tutulmayı izlemek isteyenlerin batı-güneybatı yönünü görebilen, ufku açık ve mümkünse yüksek bir nokta seçmesi gerekiyor. Ay sabaha karşı giderek ufka yaklaşacağı için görüşü kapatan yapılardan uzak olmak önemli. Ayrıca bulutluluk da gözlemi doğrudan etkileyebileceğinden tutulma günü bulunduğunuz bölgenin hava durumuna bakmanızda fayda var.