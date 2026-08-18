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Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye’den Görülecek mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 13:38
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Gökyüzünde yaşanan Ay tutulmaları, yılın en çok merak edilen gök olayları arasında yer alıyor. Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşan tutulmalar sırasında renk ve parlaklıkta belirgin değişimler görülebiliyor. Ay’ın kızıl tonlara büründüğü tutulmalar ise halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor. Şimdi gözler 2026’nın dikkat çeken Ay tutulmalarından birine çevrildi. 

Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Saat kaçta başlayacak? Tutulma ne kadar sürecek? Türkiye’den görülecek mi ve hangi şehirlerden izlenebilecek? 28 Ağustos’ta gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasıyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik…

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Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Tutulmanın farklı evreleri gece boyunca belirli saatlerde gerçekleşecek. Bu nedenle gökyüzü olayını takip etmek isteyenlerin başlangıç ve bitiş saatlerini bilmesi önem taşıyor.

Kanlı Ay olarak da adlandırılan parçalı Ay tutulması 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek. TÜBİTAK Bilim ve Teknik tarafından yayımlanan 2026 Gök Olayları Yıllığı’na göre Ay, sabaha karşı Dünya’nın gölgesine girmeye başlayacak. Tutulma önce yarı gölgeli evreyle başlayacak, ardından Ay’ın bir bölümü Dünya’nın daha koyu gölgesine girecek. Sabah saatlerine kadar devam edecek tutulmanın farklı aşamalarında Ay’ın görünümünde belirgin değişiklikler yaşanacak.

Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta?

Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta?

Tutulmanın ilk aşaması Türkiye saatiyle 04.23.55’te başlayacak. Bu sırada Ay, Dünya’nın yarı gölge bölgesine girecek ve parlaklığında hafif bir azalma görülecek. Asıl belirgin parçalı tutulma ise 05.33.48’de başlayacak. Maksimum tutulma saat 07.14 civarında gerçekleşecek ancak bu saatte Ay Türkiye genelinde batmış olacağı için maksimum evre ülkemizden görülemeyecek. 

Kanlı Ay Tutulmasının Evreleri ve Saatleri

04.23: Yarı gölgeli evrenin başlangıcı

05.33: Parçalı evrenin başlangıcı

07.14: Tutulmanın maksimum evresi

08.51: Parçalı evrenin sona ermesi

10.01: Yarı gölgeli evrenin sona ermesi

Kanlı Ay Tutulması Ne Kadar Sürecek?

Tutulmanın yarı gölgeli ilk evresinden tamamen sona ermesine kadar geçen süre yaklaşık 5 saat 38 dakika olacak. Parçalı tutulmanın belirgin olduğu evre ise yaklaşık 3 saat 18 dakika sürecek. TÜBİTAK verilerine göre parçalı evre 05.33.48’de başlayacak, 08.51.55’te sona erecek. Ay’ın Dünya’nın yarı gölgesinden tamamen çıkması ise 10.01.41’de gerçekleşecek.

Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den Görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den Görülecek mi?

Evet, 28 Ağustos 2026 parçalı Ay tutulmasının ilk bölümü Türkiye’den görülebilecek. Ancak gözlem süresi bulunduğunuz şehre göre değişecek çünkü Ay tutulma devam ederken batacak. Bu nedenle tutulmanın en ileri aşaması Türkiye’den izlenemeyecek. Ay’ın batış saati şehirden şehre değiştiği için özellikle batıdaki kentlerde gözlem süresi biraz daha uzun olabilecek. Tutulmayı izlemek isteyenlerin ufku açık ve görüşü binalar ya da ağaçlarla kapanmayan bir nokta seçmesi daha iyi bir gözlem imkanı sağlayabilir.

Kanlı Ay Tutulması Hangi Şehirlerden Görülecek?

Kanlı Ay Tutulması Hangi Şehirlerden Görülecek?

28 Ağustos 2026’daki parçalı Ay tutulmasının ilk evreleri Türkiye’nin birçok noktasından izlenebilecek. Timeanddate verilerinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır ve Trabzon gibi şehirler tutulmanın görülebileceği yerler arasında gösteriliyor. Ancak Ay sabah saatlerinde batacağı için her şehirde aynı süre ve aynı oranda gözlem yapılamayacak. Özellikle Türkiye’nin batısındaki şehirlerde Ay daha geç battığı için tutulmanın daha ileri bir bölümü görülebilecek.

Kanlı Ay Tutulması Nasıl İzlenir?

Kanlı Ay Tutulması Nasıl İzlenir?

Ay tutulmasını izlemek için özel bir tutulma gözlüğüne ihtiyaç yok. Güneş tutulmasının aksine Ay tutulması çıplak gözle güvenli bir şekilde izlenebilir. Dürbün veya teleskop kullanmak zorunlu değil ancak Ay’ın yüzeyindeki renk ve gölge değişimlerini daha ayrıntılı görmek isteyenler bu ekipmanlardan yararlanabilir. 

28 Ağustos’taki tutulmayı izlemek isteyenlerin batı-güneybatı yönünü görebilen, ufku açık ve mümkünse yüksek bir nokta seçmesi gerekiyor. Ay sabaha karşı giderek ufka yaklaşacağı için görüşü kapatan yapılardan uzak olmak önemli. Ayrıca bulutluluk da gözlemi doğrudan etkileyebileceğinden tutulma günü bulunduğunuz bölgenin hava durumuna bakmanızda fayda var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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