Kanada'dan Türkiye'ye İlk Kez Resmi Kültür Varlığı İade Edildi: Yaklaşık 400 Yıllık!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 16:25

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi kültür varlığı iadesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kanada'dan ülkemizde 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması iade edildi. Bu süreç, Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi iade olmasıyla tarihî bir nitelik taşıdı. 

Eserlerin 17.-19. yüzyıllar arasına tarihlendiği aktarılıyor.

Kanada’dan Türkiye’ye ilk resmi kültür varlığı iadesi gerçekleşti.

Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen iade süreciyle 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yeni bir iade sürecini daha sonuçlandırdıklarının müjdesini vererek gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Eserler, 30 Mart'ta Kanada’nın başkenti Ottawa’da bulunan Kanada Koruma Enstitüsü’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye resmen teslim edildi.

Bu iade süreci, 1970 UNESCO Sözleşmesi kapsamında uluslararası iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

Eserler, 17 ile 19'uncu yüzyıllar arasına tarihleniyor.

İade alınan bu eserlerin Arapça ve Osmanlı Türkçesi metinler içerdiği, fıkıh, tasavvuf, tarih ve edebiyat alanlarına ışık tuttuğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, yazma eser sayfalarının özgün ciltlerinden koparıldığı ve bazı varaklara sonradan modern minyatürler eklendiği tespit edildi. Bu müdahalelerin sahtecilik ve ticari amaçlı olduğu, eserlerin kültür varlığı niteliğini koruduğu değerlendirildi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Mirasımıza sahip çıkıyor, tarihin emanetlerini doğduğu topraklara kavuşturuyoruz...Yeni bir iadeyi daha sonuçlandırdık. Kanada’dan Türkiye’ye ilk resmi iadeyi dün akşam gerçekleştirdik. 17.-19. yüzyıllar arasına tarihlenen 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasını Kanada'nın başkenti Ottawa’da teslim aldık. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından başlatılan süreci büyük bir titizlikle yürüterek bilimsel ve hukuki mücadelemizi sonuçlandırmış olduk. Kanada Federal Mahkemesinin kararıyla eserler şimdi anavatanına dönecek. Bu iade, uluslararası alanda da güçlü bir emsal niteliği taşıyor. '

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
