Kanada'dan Türkiye'ye İlk Kez Resmi Kültür Varlığı İade Edildi: Yaklaşık 400 Yıllık!

Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen iade süreciyle 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yeni bir iade sürecini daha sonuçlandırdıklarının müjdesini vererek gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Eserler, 30 Mart'ta Kanada’nın başkenti Ottawa’da bulunan Kanada Koruma Enstitüsü’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye resmen teslim edildi.

Bu iade süreci, 1970 UNESCO Sözleşmesi kapsamında uluslararası iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.