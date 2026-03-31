article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Drenaj Çalışması Sırasında Kazara 1.300 Yıllık Hazine Buldular

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 14:24

Tayland’ın tarihi Phra Non bölgesindeki Wat Thammachak Sema Ram tapınak kompleksinde yürütülen altyapı çalışmaları, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir keşfe imza attı. Tapınakta bulunan ve ülkenin en eski uzanmış Buda heykeli olarak bilinen yapının çevresinde drenaj kanalı kazan işçiler, yaklaşık 1.300 yıl öncesine dayanan paha biçilemez bir hazineye ulaştı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://arkeonews.net/hidden-gold-and...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dvaravati Dönemi’ne ait eşsiz buluntular kazara keşfedildi

Tayland Güzel Sanatlar Departmanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kumtaşı heykelin yaklaşık 1,2 metre derinliğinde korunaklı bir seramik kap tespit edildi. Kabın içerisinde yapılan incelemelerde, altın, gümüş ve bronzdan imal edilmiş toplam 33 adet antik ziynet eşyası gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular arasında Dvaravati döneminin (M.S. 6-11. yüzyıl) karakteristik işçiliğini yansıtan altın yüzükler, gümüş küpeler ve özel tasarım bronz halka küpeler yer alıyor.

Arkeolojik kazının genişletilmesiyle birlikte, bölgede 'repoussé' (metal kabartma) tekniğiyle hazırlanmış nadide metal levhalara da ulaşıldı. Bu eserlerden en dikkat çekeni, 7,5 x 12,5 cm boyutlarındaki bir altın levha üzerine işlenmiş, öğretici bir pozisyonda oturan Buda figürüdür. Figürün spiral bukleleri, belirgin halesi ve geleneksel cübbesiyle dönem sanatının en rafine örneklerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Keşifteki ritüelistik sunular ve sanatsal detaylar dikkat çekti

Güzel Sanatlar Departmanı Genel Müdürü Phanombutr Chantrachot, keşfedilen diğer bir kurşun-kalay alaşımlı levhada Buda figürünün yanında duran bir refakatçinin Hindu tanrısı Brahma’nın yerel bir tasviri olabileceğini belirtti. Ayrıca, üst üste dizilmiş ve kil katmanlarıyla preslenmiş metal levhaların konumu, bu nesnelerin tesadüfi kayıplar değil, heykelin inşası sırasında bilinçli olarak yerleştirilmiş 'ritüel sunuları' olduğunu kanıtlıyor.

Koruma ve konservasyon süreci başlatıldı

M.S. 657 yılına tarihlendirilen ve 13 metre uzunluğuyla Tayland’ın en eski uzanmış Buda heykeli olan anıtın altından çıkarılan bu eserler, koruma altına alınmak üzere Phimai Ulusal Müzesi’ne nakledildi. Uzman ekipler antik metalurji tekniklerini ve dönemin inanç sistemini daha iyi anlamak adına eserler üzerindeki konservasyon ve kataloglama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Yetkililer, bu keşfin Dvaravati Krallığı'nın bölgedeki kültürel ve dini nüfuzuna dair yeni bilimsel veriler sunduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın