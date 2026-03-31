Drenaj Çalışması Sırasında Kazara 1.300 Yıllık Hazine Buldular

Tayland Güzel Sanatlar Departmanı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kumtaşı heykelin yaklaşık 1,2 metre derinliğinde korunaklı bir seramik kap tespit edildi. Kabın içerisinde yapılan incelemelerde, altın, gümüş ve bronzdan imal edilmiş toplam 33 adet antik ziynet eşyası gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular arasında Dvaravati döneminin (M.S. 6-11. yüzyıl) karakteristik işçiliğini yansıtan altın yüzükler, gümüş küpeler ve özel tasarım bronz halka küpeler yer alıyor.

Arkeolojik kazının genişletilmesiyle birlikte, bölgede 'repoussé' (metal kabartma) tekniğiyle hazırlanmış nadide metal levhalara da ulaşıldı. Bu eserlerden en dikkat çekeni, 7,5 x 12,5 cm boyutlarındaki bir altın levha üzerine işlenmiş, öğretici bir pozisyonda oturan Buda figürüdür. Figürün spiral bukleleri, belirgin halesi ve geleneksel cübbesiyle dönem sanatının en rafine örneklerinden biri olduğu değerlendiriliyor.