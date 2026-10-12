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Kalabalık Ortamlarda Siyah Kombin Yapmanın Sakıncaları: Enerjiyi Tamamen Değiştiriyor

Kalabalık Ortamlarda Siyah Kombin Yapmanın Sakıncaları: Enerjiyi Tamamen Değiştiriyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 13:47
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Siyah kıyafetler dolabın en güvenilir parçaları arasında yer alıyor, hemen her şeyle uyum sağlıyor ve kurtarıcı oluyor. Ancak bazı spiritüel inanışlara göre kıyafet seçimi yalnızca görünümü değil, kişinin kendini nasıl hissettiğini de etkiliyor. Bu inanışlara göre kalabalık ortamlara girerken siyah giymemek öneriliyor. Peki sebebi ne? Gelin birlikte öğrenelim…

Kaynak: Sözcü

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Siyah Giymek Basit Bir Moda Tercihi Olmanın Ötesinde

Siyah Giymek Basit Bir Moda Tercihi Olmanın Ötesinde

Dolaplardaki siyah kıyafetler, her parçayla kolayca uyum sağladığı için ilk tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Ancak bazı spiritüel inanışlara göre kıyafet seçimi yalnızca görünümle ilgili değil. Bu durum, basit bir moda detayından öte bilinçaltıyla ilgili bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Siyah Işığı Emdiği İçin Enerji Akışıyla İlişkilendiriliyor

Siyah Işığı Emdiği İçin Enerji Akışıyla İlişkilendiriliyor

Siyah renk, genel algıda güç, ciddiyet ve zarafetle özdeşleşiyor. Spiritüel yorumlarda ise farklı bir anlam taşıyor. Bu rengin ışığı emme özelliği, enerji akışıyla ilişkilendiriliyor. Bazı kesimlere göre siyah kıyafetler giymek, kişinin çevresindeki olumsuz enerjileri üzerine çekmesine neden olabiliyor.

Gergin Ortamlar ve Kalabalıklar Riskli Sayılıyor

Gergin Ortamlar ve Kalabalıklar Riskli Sayılıyor

Bu inanışa göre siyah giyinmenin riskli olduğu durumlar arasında gergin iş ortamları, toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar ve stresli insanlarla kurulan iletişim yer alıyor. Yani yoğun ve gergin ortamlara girmeden önce kıyafet seçimi ayrıca düşünülmesi gereken bir konu olarak görülüyor.

Beyaz Saflık ve Koruma Sembolü Olarak Görülüyor

Beyaz Saflık ve Koruma Sembolü Olarak Görülüyor

Beyaz renk, ışığı yansıttığı için spiritüel öğretilerde saflık, arınma ve koruma sembolü olarak kabul ediliyor. Beyaz giymek, kişinin kendisine odaklanmasını ve çevresindeki olumsuzluklardan uzak durma niyetini hatırlatan bir tercih olarak görülüyor.

Gergin Bir Günde Açık Renkler Ferahlatıcı Bir Başlangıç Sağlayabilir

Gergin Bir Günde Açık Renkler Ferahlatıcı Bir Başlangıç Sağlayabilir

Kişinin kendisini gergin hissettiği bir günde daha açık renkli kıyafetlere yönelmesi, ona yeni ve ferahlatıcı bir başlangıç hissi verebiliyor. Renklerin enerjisiyle ilgili inanışlar kişiden kişiye değişiyor. Kıyafet seçerken kendimizi nasıl hissettiğimize odaklanmak ise en iyi seçim olarak öne çıkıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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