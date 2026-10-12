Kalabalık Ortamlarda Siyah Kombin Yapmanın Sakıncaları: Enerjiyi Tamamen Değiştiriyor

Siyah kıyafetler dolabın en güvenilir parçaları arasında yer alıyor, hemen her şeyle uyum sağlıyor ve kurtarıcı oluyor. Ancak bazı spiritüel inanışlara göre kıyafet seçimi yalnızca görünümü değil, kişinin kendini nasıl hissettiğini de etkiliyor. Bu inanışlara göre kalabalık ortamlara girerken siyah giymemek öneriliyor. Peki sebebi ne? Gelin birlikte öğrenelim…

Kaynak: Sözcü