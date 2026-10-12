Kalabalık Ortamlarda Siyah Kombin Yapmanın Sakıncaları: Enerjiyi Tamamen Değiştiriyor
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Siyah kıyafetler dolabın en güvenilir parçaları arasında yer alıyor, hemen her şeyle uyum sağlıyor ve kurtarıcı oluyor. Ancak bazı spiritüel inanışlara göre kıyafet seçimi yalnızca görünümü değil, kişinin kendini nasıl hissettiğini de etkiliyor. Bu inanışlara göre kalabalık ortamlara girerken siyah giymemek öneriliyor. Peki sebebi ne? Gelin birlikte öğrenelim…
Kaynak: Sözcü
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Siyah Giymek Basit Bir Moda Tercihi Olmanın Ötesinde
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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