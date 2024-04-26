Kahve Tercihine Göre Kahvene Eşlik Etmesi Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Kahve Tercihine Göre Kahvene Eşlik Etmesi Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Herkesin kahve seçimi farklıdır, kahve içerken dinlediği müzikler de...
Senin kahve tercihlerine göre dinlemen gereken şarkı hangisi?
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1. Hangi kahve sana daha çekici geliyor?
2. Genelde kahveni tatlı mı seversin yoksa sert mi?
3. Kahvede süt veya krema kullanır mısın?
4. Hangi boy kahve senin için ideal?
5. Diyelim ki Türk kahvesi içiyorsun, hangisi tercihin olur?
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6. Kahve senin için olmazsa olmaz mıdır?
7. Peki ya kahve için günün hangi saatini tercih edersin?
8. Son olarak, acı kahve mi yoksa tatlı kahve mi?
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