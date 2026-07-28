Kahve Kültürünü Ölçüyoruz!

Burada olduğuna göre kahveyle aranda derin bir bağ var demek. Kahve senin için asla sadece enerji veren basit bir içecek değil. Ona bu kadar derin anlamlar yüklediğinden lezzet, aroma ve içim gibi şeyler senin için büyük anlam taşıyor. Ama kahve seçimlerinde gurme olduğunu düşünsen de bu düşüncende haksız olabilirsin.

Bakalım, bizim testimize göre sen kahve kültürüne ne kadar hakimsin? Testi çöz ve sonucu öğren!