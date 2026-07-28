Kahve Kültürünü Ölçüyoruz!
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Burada olduğuna göre kahveyle aranda derin bir bağ var demek. Kahve senin için asla sadece enerji veren basit bir içecek değil. Ona bu kadar derin anlamlar yüklediğinden lezzet, aroma ve içim gibi şeyler senin için büyük anlam taşıyor. Ama kahve seçimlerinde gurme olduğunu düşünsen de bu düşüncende haksız olabilirsin.
Bakalım, bizim testimize göre sen kahve kültürüne ne kadar hakimsin? Testi çöz ve sonucu öğren!
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1. Yeni açılan bir kahvecinin sana uygun olup olmadığını ölçerken neye dikkat edersin?
2. Evde kendine kahve hazırlarken bunlardan hangisini kullanırsın?
3. Sence latte ya da cortado gibi sütlü bir kahve içerken köpüğün nasıl olması gerekir?
4. Kahve ile ilgili bir kitap okuyacak olsan bu konulardan hangisine yönelirdin?
5. Senin için iyi kahve nedir?
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6. Farklı bir şehri ziyaret ettiğinde kahve kültürüyle özel olarak ilgilenir misin?
7. Profesyonel bir kahve tadımına katıldığında çekirdekler hakkındaki yorumun bunlardan hangisi gibi olur?
8. Peki sence kahvenin özünü bozan en kötü şey bunlardan hangisi?
Kahve kültürüne %100 hakimsin.
Kahve kültürün ileri seviye: %75
Kahve kültüründen biraz anlıyorsun: %50
Kahve kültüründe sınıfta kaldın: %25
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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