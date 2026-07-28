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Kahve Kültürünü Ölçüyoruz!

etiket Kahve Kültürünü Ölçüyoruz!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 10:01
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Burada olduğuna göre kahveyle aranda derin bir bağ var demek. Kahve senin için asla sadece enerji veren basit bir içecek değil. Ona bu kadar derin anlamlar yüklediğinden lezzet, aroma ve içim gibi şeyler senin için büyük anlam taşıyor. Ama kahve seçimlerinde gurme olduğunu düşünsen de bu düşüncende haksız olabilirsin. 

Bakalım, bizim testimize göre sen kahve kültürüne ne kadar hakimsin? Testi çöz ve sonucu öğren!

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1. Yeni açılan bir kahvecinin sana uygun olup olmadığını ölçerken neye dikkat edersin?

2. Evde kendine kahve hazırlarken bunlardan hangisini kullanırsın?

3. Sence latte ya da cortado gibi sütlü bir kahve içerken köpüğün nasıl olması gerekir?

4. Kahve ile ilgili bir kitap okuyacak olsan bu konulardan hangisine yönelirdin?

5. Senin için iyi kahve nedir?

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6. Farklı bir şehri ziyaret ettiğinde kahve kültürüyle özel olarak ilgilenir misin?

7. Profesyonel bir kahve tadımına katıldığında çekirdekler hakkındaki yorumun bunlardan hangisi gibi olur?

8. Peki sence kahvenin özünü bozan en kötü şey bunlardan hangisi?

Kahve kültürüne %100 hakimsin.

Öncelikle tebrikler, senin kahve kültürün zirvede! Çünkü sen kahveyi, sadece ihtiyaçtan değil ondan farklı bir haz duyduğundan yapıyorsun. Kahve çekirdekleri, kavurma şekilleri ve notaları gibi detay bilgileri yalayıp yutmuşsun. Evdeki kahve tercihlerinde ve hazırlık tekniğinde de neyi istediğini çok iyi biliyorsun. Dışarıda kahve denerken ise öyle yüzeysel bilgilerle değil moleküler kimya ile hareket ediyorsun. Bir yudum kahve alınca içindeki asidite, çiçeksi aroma ya bitiş hakkında gurmelere yakışır yorumlar yapıyorsun. Sen kahve işini gerçek anlamda çözmüşsün!

Kahve kültürün ileri seviye: %75

Tebrikler, sen kahve kültürüne gerçekten hakimsin ama onun daha çok kültürel kısmına odaklanıyorsun. Klasik lezzetler ve yerel tatlar dışına çok çıkmıyor, süt ve şeker gibi ekstra malzemelerle kahveyi asla aynı bardağa sokmuyorsun. Çünkü senin için kahve, yüzlerce yıllık kültürel birikimin göstergesi. Bu nedenle orijinal tariflere bağlı kalan, kaliteli çekirdekler kullanan ve doğru kavurma işlemleri yapan yerleri seçiyorsun. Kahve yanına kitap okumaları da ekleyerek bu deneyimi en iyi senin yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz!

Kahve kültüründen biraz anlıyorsun: %50

Senin kahve kültürün gelişmeye açık ama asla geri değil. Aslında kahve kültürü hakkında temel bilgilerin var. Hangi çekirdeğin ne olduğunu tam anlamasan ya da asidite konusunu kafanda oturtamasan da iyi kahve tadının neye benzediğini çok iyi biliyorsun. Fakat sana bazen kahvenin orijinal tadı çok yoğun geliyor, bu nedenle latte gibi daha yumuşak tercihler sana daha çok hitap ediyor. Yine de kültür işine biraz önem verip biraz tadım yaptığında, kahve keyfini katlayacağına eminiz!

Kahve kültüründe sınıfta kaldın: %25

Üzgünüz ama sen kahve kültürüne hakim değilsin ve öyle olmak gibi bir arzun da yok. Çünkü sen kahveyi tamamen eğlenceli, hoş sohbetli ve görsel estetiği yüksek bir içecek olarak yorumluyorsun. Hatta günlük kafein tüketim miktarını ölçüyor bile olabilirsin. Bu nedenle farklı karışımlar, matcha latte gibi renkli alternatifler senin için daha doğru seçimler gibi görünüyor. Neşeli, eğlenceli ve kıpır kıpır içecekler gözüne güzel görünse de bunların kahve olmadığını bilmen gerek. Yine de karakterini yansıtan bir alışkanlık geliştirdiğin için seni tebrik ederiz!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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