Kadınların Söylediği En Efsane 10 Rock Şarkısı
Kadınların Söylediği En Efsane 10 Rock Şarkısı
Her biri kendi döneminde ve sonrasında büyük etki yaratmış bu şarkılar, hem rock müziğinin evrensel dilini hem de kadın sanatçıların güçlü seslerini ön plana çıkarıyor.👇
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1. 4 Non Blondes - What's Up (Official Music Video)
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2. Joan Osborne - One Of Us
3. Daniella's Daze - 100% Jesus (version 1)
4. Joan Baez - Diamonds and Rust (With Lyrics)
5. Jefferson Airplane - White Rabbit (Audio)
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