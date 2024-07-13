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Kadınların Söylediği En Efsane 10 Rock Şarkısı

etiket Kadınların Söylediği En Efsane 10 Rock Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 20:22

Her biri kendi döneminde ve sonrasında büyük etki yaratmış bu şarkılar, hem rock müziğinin evrensel dilini hem de kadın sanatçıların güçlü seslerini ön plana çıkarıyor.👇

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1. 4 Non Blondes - What's Up (Official Music Video)

2. Joan Osborne - One Of Us

3. Daniella's Daze - 100% Jesus (version 1)

4. Joan Baez - Diamonds and Rust (With Lyrics)

5. Jefferson Airplane - White Rabbit (Audio)

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6. The Cardigans - My Favourite Game “Stone Version”

7. The Cranberries - Promises

8. Tracy Chapman - Baby Can I Hold You (Live)

9. Mike Oldfield ft. Maggie Reilly - Moonlight Shadow (Official Video)

10. Janis Joplin "Summertime" (Live -1969)

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