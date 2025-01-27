Kadınların Erkeklerde İnanılmaz Çekici Bulduğu 10 Basit Özellik
Kadınların Erkeklerde İnanılmaz Çekici Bulduğu 10 Basit Özellik
'Aura' denen şeyi duydunuz mu? Bir insanın çekici görünmesini sağlayan tek şey tipi değil. Bir insan ne kadar karizmatik, ne kadar güzel olursa olsun bazı özellikleri taşımadığı zaman, insanların gözünde yükselmesi mümkün değildir. En basit örnekle kibar ve ince düşünceli erkekler, bir adım öndedir.
Peki erkekleri çekici yapan başka neler var?
Gelin, en doğru cevabı kadınların ağzından öğrenelim!
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1. "Benim anlattığım en ufak şeyleri bile hatırlaması"
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2. "Neyi yapması gerektiğini söylemeden bir şeyleri halletmesi beni benden alıyor."
3. "Utanmadan kırılganlığını gösterebilmesi. Hepimiz insanız sonuçta!"
4. "Kesinlikle beni güldürebilmesi. Yanaklarınız acıyana kadar sizi güldürebilen bir erkek, ilaç gibidir."
5. "Görünce aklıma sen geldin hediyesi. Ne yani gördün, benim seveceğimi düşündün ve aldın öyle mi?" :)
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6. "Daha fazlasını istediklerini ima etmeden yanağımdan, boynumdan masum bir öpücük alması."
7. "Bir erkeğin hobileri olduğunda onu çok çok çekici buluyorum. Bana hobisini anlattığında ya da gösterdiğinde...Bir erkeği bu kadar tutkulu ve heyecanlı görmek harika."
8. "Soğukkanlı davranmaya ara verip eğlenceli olduklarında, hele de kendilerini aptal yerine koyup sizi güldürüyorlarsa."
9. "Kendisine iyi bakması. Temiz ve bakımlı olması."
10. "İncinmediğimden emin olmak için elini siper etmesi, benim için bir şeyleri fark etmesi, her zaman güvende hissettirmesi."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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