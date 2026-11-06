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2027'nin En Karlı İşi: Tek Kişilik Ajans Olmak!

etiket 2027'nin En Karlı İşi: Tek Kişilik Ajans Olmak!

Ufuk Tarhan
Ufuk Tarhan - yazio
06.11.2026 - 08:51
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2027'nin en karlı işi ne olacak? 

Goldman Sachs'ın tahminine göre içerik üreticisi ekonomisi (Creator Economy-İçerik Üreticisi Ekonomisi) 2027'de 480 milyar dolara ulaşabilir…  Büyük rakam!

Eğer bunu “O halde 2027'nin en karlı işi de yapay zekâ ile tek kişilik kreatif ajans olmak, hemen gereğini yapayım” şeklinde okuyup aceleci davranırsanız ve bu çıkarımı bir sonraki cümleyle, yani “o zaman kazancı sağlayacak iş ‘hem dikkat yakalamak hem de güven vermek’ olacak” cümlesi ile tamamlamazsanız üzülebilirsiniz. 

Çünkü aynı rapora göre içerik üreticilerinin yalnızca %4'ü yılda 100 bin doların üzerinde kazanıyor...

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Dikkat çekmek kilidi açsa da kapıyı güven aralıyor!

Dikkat çekmek kilidi açsa da kapıyı güven aralıyor!

Sebebi şu: Önceden saatler, günler, malzemeler, programlar ve çok sayıda yetenekli insanın bir harmoni içinde çalışmasını gerektiren içerik üretimi artık saniyeler, dakikalar içinde ve onlarca farklı versiyonda önümüze akıyor. “Çokluktan” bunaldığımız yerde kıt kaynak (yani para kazandıracak asıl faktör) dikkatin de ötesine geçip “doğrulanmış güvene” dönüşüyor.

Yani dikkat çekmek de yetmiyor artık! Güven aranıyor…

Bunun kısa özeti de şu: Yapay zekâ pek çok açıdan fikir üretim maliyetini neredeyse sıfırladı ve süreyi akıl almaz seviyelerde azalttı. Ama ekranları da “dijital çöp” ile doldurdu. Merriam-Webster sözlüğü 2025'in kelimesi olarak tam da bunu seçti: SLOP (AI Slop-yapay zekâ çöpü), yani yapay zekâyla seri üretilen düşük kaliteli içerik.

Uzun lafın kısası; realitede beklenen olmadı. İçerik üretimi ucuzlamadı, aksine pahalandı.

Nasıl yani diyeceksiniz girdi maliyeti ucuzlarken çıktı fiyatı neden yükseliyor? Bu ne oksimoron bir durum!

Benim sahada gördüğüm şu: Yapay zekâ işin içine girdiğinden beri markaların içeriğe ayırdığı reel bütçeler azalmıyor, dolaylı yoldan artıyor bile. Çünkü yapay zekâya güvenip içerik maliyetinden tasarruf ettiğini zannedenler, ardından gelen marka değeri kaybı, rekabet avantajının erimesi ve satışların düşmesi gibi artçı maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

  • İçerikler birbirine benziyor, farkı fark ettirmek zorlaşıyor ve markalar “benzerler arasında herhangi biri olma” tuzağına düşüyor.

  • Marka sahici ve inandırıcı olma halini, ruhunu kaybediyor.

  • Bunu telafi etmek için ise eskisinden daha yetenekli insan kaynağı gerekiyor.

Demek ki asıl kazandıran iş, metin yazmak ya da görsel üretmekten çok 'İtibar Mimarı' (Reputation Architect-İtibar Mimarı) olmak! Yani markanın kime, neden güvenilir olduğunu tasarlayan kişi olmak.

Viral peşinde koşanlar gürültü üretir, marka stratejisi kuranlar otorite inşa eder.

Viral peşinde koşanlar gürültü üretir, marka stratejisi kuranlar otorite inşa eder.

YZ taslak süresini saatlerden dakikalara indirir ama bağlamı ve ruhu insan zekâsı verir.

İçerikler insanların yanında yanıt üreten YZ motorlarını da ikna etmelidir. Çünkü alıcılar araştırmayı giderek daha çok YZ asistanlarına ve AI AGENT (AI Agent-yapay zekâ ajanı) denen, kullanıcı adına araştırıp seçenek hazırlayan yazılımlara devrediyor.

O halde sonuç: Üretimin bedava olduğu dünyada çöpü ayıklayan editör aklı en pahalı yetkinlik haline geliyor. AI araçlarını 'fabrika' gibi kullanmayı bırakıp 'Güven Küratörü' (Trust Curator) olma zamanıdır. Yani yayına çıkan her içeriğin doğruluğuna ve özgünlüğüne kefil olan kişi.

Markanız gürültü mü üretiyor, yoksa “Dikkat ve Güven Ekonomisine” mi yatırım yapıyor, bir bakın bakalım. Basit bir ölçüt: Yayınladığınız içerikte sizin imzanızı taşıyan bir veri, deneyim ya da görüş yoksa, o içerik çöp yığınına eklenmiş bir parça daha demektir.

Başlarken ben, 2027’nin en karlı işi, bu koşulu karşılayan tek kişilik ajansların olacak demek istemiştim. Şimdi daha anlaşılır oldu, değil mi?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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