2027'nin En Karlı İşi: Tek Kişilik Ajans Olmak!

Sebebi şu: Önceden saatler, günler, malzemeler, programlar ve çok sayıda yetenekli insanın bir harmoni içinde çalışmasını gerektiren içerik üretimi artık saniyeler, dakikalar içinde ve onlarca farklı versiyonda önümüze akıyor. “Çokluktan” bunaldığımız yerde kıt kaynak (yani para kazandıracak asıl faktör) dikkatin de ötesine geçip “doğrulanmış güvene” dönüşüyor.

Yani dikkat çekmek de yetmiyor artık! Güven aranıyor…

Bunun kısa özeti de şu: Yapay zekâ pek çok açıdan fikir üretim maliyetini neredeyse sıfırladı ve süreyi akıl almaz seviyelerde azalttı. Ama ekranları da “dijital çöp” ile doldurdu. Merriam-Webster sözlüğü 2025'in kelimesi olarak tam da bunu seçti: SLOP (AI Slop-yapay zekâ çöpü), yani yapay zekâyla seri üretilen düşük kaliteli içerik.

Uzun lafın kısası; realitede beklenen olmadı. İçerik üretimi ucuzlamadı, aksine pahalandı.

Nasıl yani diyeceksiniz girdi maliyeti ucuzlarken çıktı fiyatı neden yükseliyor? Bu ne oksimoron bir durum!

Benim sahada gördüğüm şu: Yapay zekâ işin içine girdiğinden beri markaların içeriğe ayırdığı reel bütçeler azalmıyor, dolaylı yoldan artıyor bile. Çünkü yapay zekâya güvenip içerik maliyetinden tasarruf ettiğini zannedenler, ardından gelen marka değeri kaybı, rekabet avantajının erimesi ve satışların düşmesi gibi artçı maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

İçerikler birbirine benziyor, farkı fark ettirmek zorlaşıyor ve markalar “benzerler arasında herhangi biri olma” tuzağına düşüyor.

Marka sahici ve inandırıcı olma halini, ruhunu kaybediyor.

Bunu telafi etmek için ise eskisinden daha yetenekli insan kaynağı gerekiyor.

Demek ki asıl kazandıran iş, metin yazmak ya da görsel üretmekten çok 'İtibar Mimarı' (Reputation Architect-İtibar Mimarı) olmak! Yani markanın kime, neden güvenilir olduğunu tasarlayan kişi olmak.