2027'nin En Karlı İşi: Tek Kişilik Ajans Olmak!
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2027'nin en karlı işi ne olacak?
Goldman Sachs'ın tahminine göre içerik üreticisi ekonomisi (Creator Economy-İçerik Üreticisi Ekonomisi) 2027'de 480 milyar dolara ulaşabilir… Büyük rakam!
Eğer bunu “O halde 2027'nin en karlı işi de yapay zekâ ile tek kişilik kreatif ajans olmak, hemen gereğini yapayım” şeklinde okuyup aceleci davranırsanız ve bu çıkarımı bir sonraki cümleyle, yani “o zaman kazancı sağlayacak iş ‘hem dikkat yakalamak hem de güven vermek’ olacak” cümlesi ile tamamlamazsanız üzülebilirsiniz.
Çünkü aynı rapora göre içerik üreticilerinin yalnızca %4'ü yılda 100 bin doların üzerinde kazanıyor...
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