Mis Kokulu Nergis Çiçeğinin Ardındaki Acıklı Aşk Hikayesini Öğrenmeye Hazır mısınız?
Mis Kokulu Nergis Çiçeğinin Ardındaki Acıklı Aşk Hikayesini Öğrenmeye Hazır mısınız?
Bugünlerde her yerde nergis çiçeği görüyor olabilirsiniz. Beyaz ve sarı rengi, zarif duruşu ve elbette mis gibi kokusuyla nergis sizi uzak diyarlara götürmek konusunda oldukça iddialı! Haliyle adına festivaller düzenlenmesi de kaçınılmaz. Peki nergisin mitoloji ve 'narsisizm' odaklı hikayesini biliyor musunuz?
Gelin, arkadaşlarınızla birlikte bir nergis gördüğünüzde zevkten dört köşe olarak anlatacağınız o hikayeyi önce bizden dinleyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karaburun'da her yıl Ocak ayının 20'lerinde "Nergis Festivali" düzenlenir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene özellikle sosyal medyada bir nergis furyası aldı başını gitti.
Peki sarı beyaz rengi ve zarif görüntüsüyle pek bi' sevilen nergisin hikayesini de bilmek ister miydiniz?
Narkissos o kadar yakışıklı bir delikanlıdır ki onu gören tüm kızlar aşık olur. Tıpkı Ekho gibi!
Aşkına karşılık bulamayan Ekho günden güne erir, kara sevda yüzünden canından olur. Ekho ölümünden önce “O da benim gibi sevsin ve o da benim gibi kavuşamasın.” diyerek Narkissos'u lanetler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim Narkissos'a...Olimpos Dağı'nda yaşayan tanrılar, Narkissos’a çok öfkelenir ve ona büyük bir ceza vermek isterler.
Aşkından ölen Narkissos'un vücudu ise nergis çiçeklerine dönüşür.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın