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Mis Kokulu Nergis Çiçeğinin Ardındaki Acıklı Aşk Hikayesini Öğrenmeye Hazır mısınız?

Mis Kokulu Nergis Çiçeğinin Ardındaki Acıklı Aşk Hikayesini Öğrenmeye Hazır mısınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 19:24

Bugünlerde her yerde nergis çiçeği görüyor olabilirsiniz. Beyaz ve sarı rengi, zarif duruşu ve elbette mis gibi kokusuyla nergis sizi uzak diyarlara götürmek konusunda oldukça iddialı! Haliyle adına festivaller düzenlenmesi de kaçınılmaz. Peki nergisin mitoloji ve 'narsisizm' odaklı hikayesini biliyor musunuz?

Gelin, arkadaşlarınızla birlikte bir nergis gördüğünüzde zevkten dört köşe olarak anlatacağınız o hikayeyi önce bizden dinleyin!

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Karaburun'da her yıl Ocak ayının 20'lerinde "Nergis Festivali" düzenlenir.

Karaburun'da her yıl Ocak ayının 20'lerinde "Nergis Festivali" düzenlenir.

Nergis Festivali'nin Karaburun'da düzenlenmesinin sebebi ise, bu yarımadanın nergis çiçeğinin anavatanı olmasıdır. Karaburun yarımadasındaki hemen hemen her köyde nergis tarımı yapılır. 

Ocak ayının 20'lerinde ise bu nadide çiçeği tanıtmak adına festival düzenlenir.

Bu sene özellikle sosyal medyada bir nergis furyası aldı başını gitti.

Bu sene özellikle sosyal medyada bir nergis furyası aldı başını gitti.
twitter.com

Kokusunu çok ötelerden bile alabileceğiniz nergis, bu sene de çiçekçilerin en özel köşesinde, meydanlarda, evlerde yerini aldı. 'Kızlar hala nergisler alınmadı mı?' paylaşımlarına denk gelmeniz an meselesi :)

Peki sarı beyaz rengi ve zarif görüntüsüyle pek bi' sevilen nergisin hikayesini de bilmek ister miydiniz?

Peki sarı beyaz rengi ve zarif görüntüsüyle pek bi' sevilen nergisin hikayesini de bilmek ister miydiniz?

Nergis çiçeğinin arkasında mitolojik bir hikaye yatıyor. Bu hikayenin kahramanları ise Narkissos ve Ekho.

Narkissos o kadar yakışıklı bir delikanlıdır ki onu gören tüm kızlar aşık olur. Tıpkı Ekho gibi!

Narkissos o kadar yakışıklı bir delikanlıdır ki onu gören tüm kızlar aşık olur. Tıpkı Ekho gibi!

Ekho, güzel bir peri kızıdır. Onun güzelliği de dillere destandır. Kendisine aşkını itiraf edenlere bir türlü yüz vermeyen Ekho, bir gün avcılık yapan Narkissos'a denk gelir.

Ekho da diğer tüm kızlar gibi Narkissos'a vurulur. Fakat bizim delikanlı oğlan, Ekho'nun aşkına karşılık vermez.

Aşkına karşılık bulamayan Ekho günden güne erir, kara sevda yüzünden canından olur. Ekho ölümünden önce “O da benim gibi sevsin ve o da benim gibi kavuşamasın.” diyerek Narkissos'u lanetler.

Aşkına karşılık bulamayan Ekho günden güne erir, kara sevda yüzünden canından olur. Ekho ölümünden önce “O da benim gibi sevsin ve o da benim gibi kavuşamasın.” diyerek Narkissos'u lanetler.
www.rehbername.com

Ekho'nun vücudundan arta kalan kemikler kayalara, sesi de bu kayalarda bugün 'eko' dediğimiz yankılara dönüşür! 

Yani bugün biri kayalara aşkını, acısını haykırdığında Ekho'nun da ona 'eko' ile eşlik ettiğine inanılır.

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Gelelim Narkissos'a...Olimpos Dağı'nda yaşayan tanrılar, Narkissos’a çok öfkelenir ve ona büyük bir ceza vermek isterler.

Gelelim Narkissos'a...Olimpos Dağı'nda yaşayan tanrılar, Narkissos’a çok öfkelenir ve ona büyük bir ceza vermek isterler.

Yine ava çıkan Narkissos, susadığını fark eder ve bir nehrin kenarına gider. Su içmek için eğildiğinde kendisinin ne kadar yakışıklı olduğunu fark eder.

Narkissos'u gören herkes aşık oluyor demiştik ya, buna Narkissos'un kendisi dahildir. Narkissos kendisine aşık olur!

Kendine aşık olan Narkissos da yemeden içmeden kesilir, tıpkı Ekho gibi hayatını kaybeder.

Aşkından ölen Narkissos'un vücudu ise nergis çiçeklerine dönüşür.

Aşkından ölen Narkissos'un vücudu ise nergis çiçeklerine dönüşür.

Kendisini 'fazla' beğenen kişiler için kullandığımız 'narsist' kelimesi de buradan gelir. Evet, tıptan aşina olduğumuz 'narkoz' kelimesi de bu hikayeden türemiştir. 

Mevsimi geçmeden kendinize bir Nergis almaya ne dersiniz? :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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