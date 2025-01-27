Mis Kokulu Nergis Çiçeğinin Ardındaki Acıklı Aşk Hikayesini Öğrenmeye Hazır mısınız?

Bugünlerde her yerde nergis çiçeği görüyor olabilirsiniz. Beyaz ve sarı rengi, zarif duruşu ve elbette mis gibi kokusuyla nergis sizi uzak diyarlara götürmek konusunda oldukça iddialı! Haliyle adına festivaller düzenlenmesi de kaçınılmaz. Peki nergisin mitoloji ve 'narsisizm' odaklı hikayesini biliyor musunuz?

Gelin, arkadaşlarınızla birlikte bir nergis gördüğünüzde zevkten dört köşe olarak anlatacağınız o hikayeyi önce bizden dinleyin!