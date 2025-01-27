Dünyanın En Güzel 10 Mankenini 'Bilim' Belirledi: Birinci Sizi Şaşırtabilir!

51 yaşındaki İngiliz süpermodel Kate Moss, tüm dünyada bir moda ikonu olarak kabul edildi. Havalimanında keşfedilen isim kısa bir süre içinde tüm dünyada tanınmaya başladı. Öyle ki 'Kate Moss stili' akımları aldı başını gitti. Kate Moss, tüm zamanların en çok kazanan modelleri arasına ismini yazdırdı.

Bilimsel veriler ve altın orana göre de dünyanın en güzel modeli olmayı başardı!