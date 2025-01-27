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Dünyanın En Güzel 10 Mankenini 'Bilim' Belirledi: Birinci Sizi Şaşırtabilir!

Dünyanın En Güzel 10 Mankenini 'Bilim' Belirledi: Birinci Sizi Şaşırtabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 21:01

Güzellik görecelidir, değil mi? Aslına bakarsanız, bilim bunun tam tersini söylüyor! Plastik cerrah Dr. Julian De Silva, Yunanlılar tarafından güzelliği ölçmek için geliştirilen Altın Oran'ı dikkate alarak ünlü modellerin yüzlerini analiz etti. Bilimsel verilere dayanan bu çalışmayla dünyanın en güzel 10 mankeni de belli oldu!

İşte dünyanın en güzel 10 mankeni.

Kaynak

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10. Naomi Campbell - Yüzde 89,26

10. Naomi Campbell - Yüzde 89,26

54 yaşındaki İngiliz manken, oyuncu ve iş insanı Naomi Campbell henüz 15 yaşındayken keşfedilmişti. 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında en tanınmış isimlerden biriydi.

9. Emily Ratajkowski - Yüzde 89,37

9. Emily Ratajkowski - Yüzde 89,37

33 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve manken Emily Ratajkowski, son zamanların en popüler isimleri arasında. Bugüne kadar birçok ünlü markayla beraber çalıştı, magazin gündeminin manşetlerinden eksik olmadı.

8. Cara Delevingne - Yüzde 89,97

8. Cara Delevingne - Yüzde 89,97

32 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne özellikle kendine has tarzı ve doğal halleriyle dikkat çekiyor.

7. Liu Wen - Yüzde 90,98

7. Liu Wen - Yüzde 90,98

37 yaşındaki Çinli model Liu Wen, Victoria's Secret Fashion Show'a çıkan ilk Asyalı model oldu. 2013 yılında ise 'Forbes' dergisinin yılın en çok kazanan modeller listesinde yer alan ilk Asyalı model oldu.

6. Kendall Jenner - Yüzde 91,00

6. Kendall Jenner - Yüzde 91,00

29 yaşındaki Amerikalı manken ve oyuncu Kendall Jenner, 2017'den beri defalarca kez dünyanın en çok kazanan mankeni seçildi. Kendall Jenner, Kendall-Kardashian ailesinin en gözde isimlerinden biri.

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5. Winnie Harlow - Yüzde 91,03

5. Winnie Harlow - Yüzde 91,03

30 yaşındaki Kanadalı manken Winnie Harlow özellikle vitiligo hastalğıyla olan mücadelesiyle medyanın dikkatini çekti. Cesur duruşu ve güzelliği sayesinde milyonlarca insanı etkiledi.

4. Jourdan Dunn - Yüzde 91,39

4. Jourdan Dunn - Yüzde 91,39

34 yaşındaki İngiliz model Jourdan Dunn, on yılı aşkın süredir Prada podyumunda yürüyen ilk siyah model oldu. Dunn özellikle cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

3. Gisele Bündchen - Yüzde 93,11

3. Gisele Bündchen - Yüzde 93,11

44 yaşındaki Brezilyalı model Gisele Bündchen, bugüne kadar pek çok markayla çalıştı. Fobres'in eğlence dünyasının en zenginleri listesinde 16. sırada yer aldı.

2. Cindy Crawford - Yüzde 93,87

2. Cindy Crawford - Yüzde 93,87

58 yaşındaki Amerikalı manken, sinema ve reklam filmi oyuncusu Cindy Crawford 'zamansız güzellik' denilince akla gelen ilk isimlerden hiç şüphesiz ki!

1. Kate Moss - Yüzde 94,14

1. Kate Moss - Yüzde 94,14

51 yaşındaki İngiliz süpermodel Kate Moss, tüm dünyada bir moda ikonu olarak kabul edildi. Havalimanında keşfedilen isim kısa bir süre içinde tüm dünyada tanınmaya başladı. Öyle ki 'Kate Moss stili' akımları aldı başını gitti. Kate Moss, tüm zamanların en çok kazanan modelleri arasına ismini yazdırdı.

Bilimsel veriler ve altın orana göre de dünyanın en güzel modeli olmayı başardı!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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