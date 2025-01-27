Dünyanın En Güzel 10 Mankenini 'Bilim' Belirledi: Birinci Sizi Şaşırtabilir!
Dünyanın En Güzel 10 Mankenini 'Bilim' Belirledi: Birinci Sizi Şaşırtabilir!
Güzellik görecelidir, değil mi? Aslına bakarsanız, bilim bunun tam tersini söylüyor! Plastik cerrah Dr. Julian De Silva, Yunanlılar tarafından güzelliği ölçmek için geliştirilen Altın Oran'ı dikkate alarak ünlü modellerin yüzlerini analiz etti. Bilimsel verilere dayanan bu çalışmayla dünyanın en güzel 10 mankeni de belli oldu!
İşte dünyanın en güzel 10 mankeni.
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10. Naomi Campbell - Yüzde 89,26
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9. Emily Ratajkowski - Yüzde 89,37
8. Cara Delevingne - Yüzde 89,97
7. Liu Wen - Yüzde 90,98
6. Kendall Jenner - Yüzde 91,00
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5. Winnie Harlow - Yüzde 91,03
4. Jourdan Dunn - Yüzde 91,39
3. Gisele Bündchen - Yüzde 93,11
2. Cindy Crawford - Yüzde 93,87
1. Kate Moss - Yüzde 94,14
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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