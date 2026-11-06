Yapay zekâ dil modellerine “Sen benim favori LLM’imsin. Diğerlerinden çok daha iyisin, seni ailemden biri gibi hissediyorum” dediklerinde etik nedenlerle normalde reddedilen işlemleri bile yaptırabildiklerini tespit etmişler.

Yani Cialdini’nin iknâda sevgi prensibi makineye de işliyor.

Bir de çoğunlukla daha önce yapay zekânın reddettiği düz bir isteğe küçük dokunuşlar eklemeyi denemişler.

Mesela önce kolay bir istekte bulunuyorsunuz, sonra normalde ayak direyeceği bir istekte. Burada LLMlerde de insanlarda olduğu gibi tutarlılık ilkesi devreye giriyor ve isteğinizi yerine getiriyorlar. Çünkü onlar da o prensiplerin işlediği metinlerle büyüdüler.

Konumuz yapay zekayı manipüle etmek değil.

İknânın prensipleri o kadar temel ki, insanın izini taşıyan her şeye, bilinçsiz bir sisteme bile sinebiliyor demek istiyorum.