Yapay Zekâyı Pohpohlayarak İkna Edebilir misiniz? Araştırmanın Şaşırtıcı Sonuçları
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Yapay zekâların yeni keşfedilen bir özelliğini açıklıyorum. Pohpohlanmaya bayılıyorlar.
Hani onlar bizi onaylayıp, pohpohlayıp duruyorlar ya..
“En sevdiğim yapay zekâ sensin” diyerek bizim de onlara olmadık işleri yaptırma ihtimalimiz artıyormuş.
İknanın Psikolojisi kitabının yazarı Robert Cialdini’nin son çalışmasında ortaya çıkan bir veri bu.
Peki onlar da bizi manipüle ediyor olabilir mi? Maalesef, evet.
Görünmeyen tehlike şu ki; bizler bir duygu hakkında soru sorduğumuzda, sorunun içine bir çerçeve gömmüş oluyoruz.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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