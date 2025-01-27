İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İzninizle, biraz beyninizle oynamaya geldik! Birazdan göreceğiniz görseller öyle açılardan çekilmiş ki ilk bakışta anlam vermeniz biraz zor olabilir. Şimdiden uyaralım, yanlış anlayacağınız görsellerden biz sorumlu değiliz! Eminiz ki beyninizin size oynadığı bu oyun oldukça hoşunuza gidecek.
Hazırsanız, başlayalım.
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Kamuflajın da bu kadarı.
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Eli kolu uzun birileri :)
Polonya'daki evlerin görüntüsü.
Bu nasıl bir denk geliş!
Köpeklerin sahiplerine benzediklerini duymuştuk da bu kadarı da biraz şov!
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"Alırım başımı, başım bir deli nehir"
Sakin olun, o sadece bir çanta.
Geceleri ihtiyaç duyduğumuz makarna oranı.
Dört mevsimi de bir arada yaşayabileceğiniz oda.
Harika denk gelişlerde bugün.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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