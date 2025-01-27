Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 22:07

İzninizle, biraz beyninizle oynamaya geldik! Birazdan göreceğiniz görseller öyle açılardan çekilmiş ki ilk bakışta anlam vermeniz biraz zor olabilir. Şimdiden uyaralım, yanlış anlayacağınız görsellerden biz sorumlu değiliz! Eminiz ki beyninizin size oynadığı bu oyun oldukça hoşunuza gidecek.

Hazırsanız, başlayalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kamuflajın da bu kadarı.

Kamuflajın da bu kadarı.

Eli kolu uzun birileri :)

Eli kolu uzun birileri :)

Polonya'daki evlerin görüntüsü.

Polonya'daki evlerin görüntüsü.

Bu nasıl bir denk geliş!

Bu nasıl bir denk geliş!

Köpeklerin sahiplerine benzediklerini duymuştuk da bu kadarı da biraz şov!

Köpeklerin sahiplerine benzediklerini duymuştuk da bu kadarı da biraz şov!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Alırım başımı, başım bir deli nehir"

"Alırım başımı, başım bir deli nehir"

Sakin olun, o sadece bir çanta.

Sakin olun, o sadece bir çanta.

Geceleri ihtiyaç duyduğumuz makarna oranı.

Geceleri ihtiyaç duyduğumuz makarna oranı.

Dört mevsimi de bir arada yaşayabileceğiniz oda.

Dört mevsimi de bir arada yaşayabileceğiniz oda.

Harika denk gelişlerde bugün.

Harika denk gelişlerde bugün.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın