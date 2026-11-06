Dünya Vegan Gününde Veganlığa Bakış: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Eğilimler

Türkiye’de hepçil beslenenlerin %8'i, vejetaryenlerin ise %13’ü vegan olmayı düşünebileceğini belirtiyor [12]. Bu oranların ve vegan yaşam biçiminin yaygınlaştırılması için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu noktada bitkisel ürünlerin üretimine yönelik devlet teşvikleri ve vergi indirimleri bu ürünlere erişilebilirliği artırmak için büyük önem taşıyor. Öte yandan üreticilerin ve hizmet sunanların vegan gıda ürünlerinin lezzetlerini geliştirmeleri, restoran ve marketlerde ulaşılabilirliği kolaylaştırmaları ve güvenilirliği artırmaları için V-Label gibi uluslararası sertifikasyonları yaygınlaştırmaları gerekiyor.
Belki Tüm Dünyayı Değiştiremeyiz Ama Dünya İçin Değişebiliriz
En büyük görev tabii ki bize düşüyor. Tabağımızdaki yemeklerden kıyafet ve kozmetik alışverişlerimize kadar hayvan sömürüsü içermeyen etik alternatifleri tercih etmemiz, sosyal medya ve toplumsal hareketler aracılığıyla karnist kültürün yarattığı yanlış algı ve kalıp yargıları kırmamız, doğayla yeniden bağ kurarak etik ve ekolojik yaşam bilincini yaygınlaştırılmasına katkı sağlamamız gerekiyor.
Eğer sen de vegan yaşam biçimini denemek istersen belki şu araçlar sana yardımcı olabilir:
- The Vegan Society’nin VeGuide uygulaması ile veganlık yolculuğunda ihtiyacın olan her türlü bilgiye erişebilir hatta istersen sana yol gösterecek ve destek olacak bir “Buddy”ye başvuru bile yapabilirsin.
- Yine The Vegan Society’nin web sitesinde yer alan Veganalyser aracılığıyla yaşadığın bölgeye ve yaşına göre günde kaç hayvanı kurtaracağını hesaplayabilirsin.
- Son olarak sosyal medya üzerinden vegan yemek tarifleri başta olmak üzere pratik öneriler veren içerik üreticilerini takibe alabilir ve aynı süreci yaşamış insanların deneyimlerinden faydalanabilirsin.
Seni de aramızda görebilmek dileğiyle…
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