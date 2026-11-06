Dünya Vegan Gününde Veganlığa Bakış: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Eğilimler

Türkiye’de, “vejeteryan/vegan besleniyorum” diyenlerin oranı %7,8 ile dünya ortalaması olan %13,1’in altında. Türkiye'deki araştırmalara göre toplumun %72'si “vegan” kavramını duymuş durumda [10]. Toplumun %60'ı veganlığın doğru tanımını biliyor, %72'si ise veganlık ile vejetaryenliğin farklı olduğunu belirtiyor [11].

Türkiye’de toplumun beslenme pratiklerini temel olarak damak tadı belirliyor. Çevreyi ve hayvanları korumak ise ne yazık ki beslenme biçimini etkileyen faktörler arasında son iki sırada yer alıyor [10].

Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar küresel trendlere paralel olarak toplumsal yapıda veganlık lehine dikkat çekici bir dönüşüm yaşandığını da gözler önüne seriyor.

Türkiye’de toplumun geleneklerinin de beraberinde getirdiği, çocukluktan öğrenilen, modern tıbbın desteklediği, dolayısıyla zaten olması gereken beslenme biçimi “hepçil beslenme” olarak görülüyor ve toplumun %92’si hepçil beslendiğini belirtiyor. Ancak Türkiye’de vejetaryen ya da vegan beslendiğini ifade edenlerin 2020 yılında nüfus içindeki oranının da %4’ten 2023’te yaklaşık iki kat artarak %8’e ulaştığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Ki bu rakam yaklaşık olarak 2,7 milyon kişilik bir tüketici grubuna denk geliyor [10]. Türkiye'de 2020 yılında kendini “vegan” olarak tanımlayan birey sayısı ise 83 bin iken, 2023 yılında bu sayı yaklaşık 7,5 katına çıkarak 620 bin kişiye (%1,8) ulaşmış durumda [12].

Türkiye'deki vegan tüketicilerin yaşadığı en büyük sorunlar olarak, vegan ürünlerin vegan olmayan ürünlere göre daha pahalı olması (%44) ve restoranlarda yeterli vegan seçeneğin bulunmaması (%36) öne çıkıyor. Ayrıca B12 ve D vitamini gibi takviyeler konusundaki bilgi eksiklikleri de süreçte zorluk yaratabiliyor [11].

Kırmızı Et Tüketimi Azalıyor, Sebze Tüketimi Artıyor

Türkiye’de toplumun dörtte biri artık daha az kırmızı et tüketiyor. Ancak bunun en büyük nedeni olarak veganlık bilinci değil, ekonomik koşullarının yetersizliği gösteriliyor. Et tüketimindeki azalma sadece kırmızı etle sınırlı değil. Aynı zamanda balık, tavuk ve süt ürünlerini de kapsıyor. Sebze tüketim oranları ise artış gösteriyor. Toplumun %42'si daha çok sebze tükettiğini belirtiyor [11].