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Kadınlar İçin Soyadı Düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden Çıkarıldı

Kadınlar İçin Soyadı Düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden Çıkarıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 16:10

Kamuoyu ve siyasetçiler arasında tartışma yaratan, kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, evlendikten sonra kadınların soyadlarını tek başına kullanmalarını engelleyen düzenlemenin 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldığını duyuran isim oldu.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin ardından kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığını duyurdu. Soyadının yalnızca bir isim tercih meselesi olmadığını vurgulayan CHP'li Nazlıaka, şunları söyledi:

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin ardından kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığını duyurdu. Soyadının yalnızca bir isim tercih meselesi olmadığını vurgulayan CHP'li Nazlıaka, şunları söyledi:

"Bu durum kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasını ifade eder."

"Bu durum kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasını ifade eder."

"Kadının kendi soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkı da bunun bir parçasıdır. Kadınların kendi tercih hakkı ve yaşam tercihlerini belirleyebilmesi bir demokrasi hakkıdır."

"Kadının kendi soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkı da bunun bir parçasıdır. Kadınların kendi tercih hakkı ve yaşam tercihlerini belirleyebilmesi bir demokrasi hakkıdır."

"Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim."

"Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim."

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