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Türk Edebiyatının Acı Kaybı: Usta Yazar Ferit Edgü 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk Edebiyatının Acı Kaybı: Usta Yazar Ferit Edgü 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 12:57

'Hakkari'de Bir Mevsim' ve 'Bir Gemide' gibi birçok önemli başyapıtı kaleme alan usta yazar Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Edebiyat dünyasını yasa boğan haberi yazar Metin Celal duyurdu.

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Yazar Metin Celal, Türk edebiyatına birçok önemli eser kazandırmış olan yazar Ferit Edgü'nün kaybını şu sözlerle duyurdu:

Yazar Metin Celal, Türk edebiyatına birçok önemli eser kazandırmış olan yazar Ferit Edgü'nün kaybını şu sözlerle duyurdu:

"Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum."

"Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum."

Yazarın kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları da Edgü'nün kaybından sonra şu mesajı yayınladı:

Yazarın kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları da Edgü'nün kaybından sonra şu mesajı yayınladı:

"Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

"Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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