Türk Edebiyatının Acı Kaybı: Usta Yazar Ferit Edgü 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Türk Edebiyatının Acı Kaybı: Usta Yazar Ferit Edgü 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Yazar Metin Celal, Türk edebiyatına birçok önemli eser kazandırmış olan yazar Ferit Edgü'nün kaybını şu sözlerle duyurdu:
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"Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum."
Yazarın kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları da Edgü'nün kaybından sonra şu mesajı yayınladı:
"Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
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