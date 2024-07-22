88 Yaşında Yaşamını Yitirdi: Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ferit Edgü Kimdir?
88 Yaşında Yaşamını Yitirdi: Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ferit Edgü Kimdir?
Türk edebiyatının usta kalemi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. İşte bugüne kadar birçok önemli esere hayat veren Ferit Edgü'nün hayatına dair az bilinenler...
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24 Şubat 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen Ferit Edgü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Fransa'nın başkenti Paris'te devam ettirdi.
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1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda çağdaş Türk ve dünya yazar ve şairlerinin yapıtlarını yayımladı.
En bilinen romanlarından biri olan 'Bir Gemide' adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, 'Ders Notları' ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, 'Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı' ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
Türk edebiyatının usta kalemlerinden biri olarak görülen Ferit Edgü'nün Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayımlanmış birçok kitabı bulunuyor.
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