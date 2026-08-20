article/comments
article/share
Haberler
Finans
Job Hugging: Çalışanların İşlerine Daha Sıkı Tutunmasını Açıklayan 10 Etken

etiket Job Hugging: Çalışanların İşlerine Daha Sıkı Tutunmasını Açıklayan 10 Etken

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir işi sadece maaş için yapmak artık birçok çalışan için yeterli olmayabiliyor. İnsanlar yaptıkları işle bağ kurmak, değer görmek ve kendilerini ait hissettikleri bir çalışma ortamında olmak istiyor. “Job Hugging” olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, çalışanların mevcut işlerine neden daha sıkı sarıldığını anlatıyor. Peki bu bağlılığın arkasında hangi nedenler var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dışarıdaki ilanlar bazen çok yüksek beklentiler içerir.

LinkedIn’e göz attığınızda, açık pozisyonların bazen tek bir kişiden mucizeler beklediğini fark edersiniz. Birçok farklı uzmanlığı tek bir rolde birleştiren bu ilanları gördükçe, bildiğiniz ve düzenine alıştığınız mevcut işiniz gözünüze çok daha huzurlu görünür.

2. Yeni bir ortamda risk almak kaygı uyandırır.

Yeni bir kuruma adım atmanın heyecanı, günümüz şartlarında yerini tatlı bir temkine bırakabilir. Şirketlerin olası küçülme dönemlerinde 'yeni başlayan' olmanın getireceği belirsizliği üstlenmek yerine, mevcut yerinizdeki o güvenli kıdemi korumak çok daha mantıklı gelir.

3. Sıfırdan bir kültürün parçası olmak yorucu hissettirir.

Her şeye yeniden başlamak; yeni iş arkadaşlarına alışmak, şirket kültürünü çözmeye çalışmak ve kendinizi tekrar kanıtlamak demektir. Bu enerjiyi harcamak yerine, kahvenizi nereden alacağınızı bile bildiğiniz o tanıdık ofis masasında kalmayı seçersiniz.

4. Emekle biriken kıdem tazminatı değerli bir güvencedir.

Şirketinizde geçirdiğiniz yıllar, arka planda sizin için biriken güzel bir güvence anlamına gelir. İstifa ederek bu hakkı geride bırakmak kolay bir karar değildir; çünkü o birikim orada durdukça geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlar.

5. Aylık düzenli ödemeler sakin bir yaşam gerektirir.

Her ay düzenli olarak ödediğiniz ev kirası, faturalar veya taksitler varken hayatın ritmini bozmamak önem kazanır. Belirli bir günde hesabınıza yatan o garantili maaş, hayat kalitenizi korumanız için en önemli dayanaklardan biri haline gelir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Teknolojik dönüşüm süreci insanı bildiği alana yönlendirir.

Yapay zeka ve otomasyon haberleri her gün gündemi meşgul ederken, insan bildiği ve uzmanlaştığı sistemlerde kalmak ister. Geleceğin ne getireceğini izlerken, mevcut işiniz fırtınalı bir denizde sığınabileceğiniz sıcak bir limana dönüşür.

7. Uzun ve aşamalı mülakat süreçleri insanı yıpratabilir.

Günümüzde iş başvuruları artık çok aşamalı testler, vaka analizleri ve bitmek bilmeyen görüşmeler anlamına geliyor. Bu tatlı ama yorucu koşturmacaya girmektense, mevcut yöneticinizin taleplerini karşılamak ruhsal olarak daha az maliyetli gelir.

8. Sağlık sigortası ve yan haklar büyük konfor sunar.

Tam kapsamlı özel sağlık sigortanız, yemek kartınız ve diğer sosyal haklarınız artık hayatın vazgeçilmez birer parçasıdır. Dışarıdaki belirsiz yan hak paketleriyle risk almaktansa, elinizdeki bu güzel imkanları korumayı tercih edersiniz.

9. Yakın çevrenin deneyimleri kararlarınızda rehberlik görevi görür.

Büyük umutlarla istifa edip yeni yerinde aradığını bulamayan ya da uzun süre iş arayan arkadaşlarınızın hikayeleri size bir nevi ayna olur. Onların yaşadığı bu hassas süreçleri gördükçe, kendi işinize duyduğunuz teşekkür hissi biraz daha artar.

10. Dengede kalma arzusu macera isteğinin önüne geçer.

Günün sonunda hepimiz hayatımızda huzur, öngörülebilirlik ve sakinlik arıyoruz. İçimizdeki o heyecanlı yanımızı yavaşça sakinleştirip, 'Şu an en doğrusu güvenli limanda kalmak' diyerek her sabah işimize daha büyük bir sadakatle sarılıyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın