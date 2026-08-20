Job Hugging: Çalışanların İşlerine Daha Sıkı Tutunmasını Açıklayan 10 Etken

Bir işi sadece maaş için yapmak artık birçok çalışan için yeterli olmayabiliyor. İnsanlar yaptıkları işle bağ kurmak, değer görmek ve kendilerini ait hissettikleri bir çalışma ortamında olmak istiyor. “Job Hugging” olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, çalışanların mevcut işlerine neden daha sıkı sarıldığını anlatıyor. Peki bu bağlılığın arkasında hangi nedenler var?