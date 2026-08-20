Job Hugging: Çalışanların İşlerine Daha Sıkı Tutunmasını Açıklayan 10 Etken
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Bir işi sadece maaş için yapmak artık birçok çalışan için yeterli olmayabiliyor. İnsanlar yaptıkları işle bağ kurmak, değer görmek ve kendilerini ait hissettikleri bir çalışma ortamında olmak istiyor. “Job Hugging” olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, çalışanların mevcut işlerine neden daha sıkı sarıldığını anlatıyor. Peki bu bağlılığın arkasında hangi nedenler var?
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1. Dışarıdaki ilanlar bazen çok yüksek beklentiler içerir.
2. Yeni bir ortamda risk almak kaygı uyandırır.
3. Sıfırdan bir kültürün parçası olmak yorucu hissettirir.
4. Emekle biriken kıdem tazminatı değerli bir güvencedir.
5. Aylık düzenli ödemeler sakin bir yaşam gerektirir.
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6. Teknolojik dönüşüm süreci insanı bildiği alana yönlendirir.
7. Uzun ve aşamalı mülakat süreçleri insanı yıpratabilir.
8. Sağlık sigortası ve yan haklar büyük konfor sunar.
9. Yakın çevrenin deneyimleri kararlarınızda rehberlik görevi görür.
10. Dengede kalma arzusu macera isteğinin önüne geçer.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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