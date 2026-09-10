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Samsung 4 Cihazın Fişini Çekti: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve Watch 4 Serisi Güncelleme Almayacak

Samsung 4 Cihazın Fişini Çekti: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve Watch 4 Serisi Güncelleme Almayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 14:17
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, 2021 model dört cihazın yazılım güncelleme desteğini resmen sonlandırdı. Beş yıllık destek süresini dolduran Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, şirketin güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıldı. Cihazlar çalışmaya devam edecek, ancak bundan sonra tek bir yeni güvenlik yaması bile almayacak.

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Katlanabilir telefonların ilk kuşağı, beş yılın dolmasıyla Samsung'un güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıldı.

Katlanabilir telefonların ilk kuşağı, beş yılın dolmasıyla Samsung'un güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıldı.

Samsung'un fişini çektiği modeller şöyle: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic. Dördü de 2021 yılında piyasaya çıkmıştı; yani şirketin bu cihazlar için taahhüt ettiği beş yıllık destek süresi tamamlandı.

Karar, cihazların bir anda kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Telefonlar da saatler de çalışmaya devam edecek. Ancak Android'in yeni sürümleri, aylık güvenlik yamaları ve One UI güncellemeleri artık bu modellere ulaşmayacak. Uzmanlara göre güncelleme almayan bir cihazda asıl risk, keşfedilen yeni güvenlik açıklarının bir daha kapatılmaması.

Desteğin bitmesi, ikinci el piyasasında hâlâ ciddi talep gören katlanabilir modelleri kullananlar için soru işareti oluşturdu. Kullanıcıların bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik belirsiz.

Öte yandan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te de düğmeye basıldı: Güncellemeler artık aylık değil, üç aylık.

Öte yandan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te de düğmeye basıldı: Güncellemeler artık aylık değil, üç aylık.

2022'de raflara çıkan Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için Samsung, güncelleme sıklığını aylıktan üç aylığa düşürdü. İki model yazılım desteğinin son yılına girdi; resmi desteğin Eylül 2027'de tamamen sona ermesi bekleniyor. Şirketin daha yeni Galaxy modellerinde ise güncelleme desteği çok daha uzun bir takvime yayılıyor.

Sektördeki rekabetin kızıştığı bir dönemde gelen bu hamlenin, kullanıcıları yeni cihaz almaya yönlendirme amacı taşıdığı da değerlendiriliyor. Samsung cephesinden konuya dair ek bir açıklama gelmedi.

Elinde bu modellerden biri olan kullanıcılar için önerilen yol ise net: Cihazı kullanmaya devam edecekseniz bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklememek, tarayıcı ve uygulamaları güncel tutmak, bankacılık gibi kritik işlemleri destekli bir cihaza taşımak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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