Samsung 4 Cihazın Fişini Çekti: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve Watch 4 Serisi Güncelleme Almayacak

Samsung'un fişini çektiği modeller şöyle: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic. Dördü de 2021 yılında piyasaya çıkmıştı; yani şirketin bu cihazlar için taahhüt ettiği beş yıllık destek süresi tamamlandı.

Karar, cihazların bir anda kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Telefonlar da saatler de çalışmaya devam edecek. Ancak Android'in yeni sürümleri, aylık güvenlik yamaları ve One UI güncellemeleri artık bu modellere ulaşmayacak. Uzmanlara göre güncelleme almayan bir cihazda asıl risk, keşfedilen yeni güvenlik açıklarının bir daha kapatılmaması.

Desteğin bitmesi, ikinci el piyasasında hâlâ ciddi talep gören katlanabilir modelleri kullananlar için soru işareti oluşturdu. Kullanıcıların bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik belirsiz.