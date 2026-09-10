Samsung 4 Cihazın Fişini Çekti: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve Watch 4 Serisi Güncelleme Almayacak
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, 2021 model dört cihazın yazılım güncelleme desteğini resmen sonlandırdı. Beş yıllık destek süresini dolduran Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, şirketin güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıldı. Cihazlar çalışmaya devam edecek, ancak bundan sonra tek bir yeni güvenlik yaması bile almayacak.
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Katlanabilir telefonların ilk kuşağı, beş yılın dolmasıyla Samsung'un güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıldı.
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Öte yandan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te de düğmeye basıldı: Güncellemeler artık aylık değil, üç aylık.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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