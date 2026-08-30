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Finansal Alışkanlıklarına Göre Hangi Tasarruf Profiline Daha Yakınsın?

etiket Finansal Alışkanlıklarına Göre Hangi Tasarruf Profiline Daha Yakınsın?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 13:01
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Para biriktirme alışkanlıkların, aslında hayat tarzın ve önceliklerin hakkında çok şey söylüyor. Kimi harcamadan önce uzun uzun düşünürken, kimi geleceği garantiye almak için küçük adımlarla ilerliyor. Peki sen hangi tasarruf tarzına daha yakınsın? Harcama alışkanlıklarından birikim planlarına kadar finansal profilini keşfetmeye hazır mısın?

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1. Mobil bankacılığa bir giriyorsun, o da ne! Nereden geldiği belli olmayan, tamamen havadan gelen fazladan 50.000 TL var. İlk refleksin ne olur?

2. Maaş hesabına yattığı o ilk kutsal dakikada, faturaları falan hiç düşünmeden "Şu hayata bir kere geldim" diyerek sepette bekleyen o pahalı şeyi anında sipariş eder misin?

3. Diyelim ki yeni bir mont veya telefon alacaksın. Alışveriş tarzın hangisine daha çok benziyor?

4. Markete sadece süt ve ekmek almaya gidip, kasadan iki poşet dolusu ıvır zıvır ve gurme soslarla çıktığın oluyor mu?

5. "Gelecek planı" denince aklına ilk ne geliyor?

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6. Geldik zurnanın zırt dediği yere... Parayla olan ilişkini tek cümleyle özetlesen hangisi olurdun?

7. "Kredi kartının asgari borcunu ödediysen, o ay geriye kalan tüm para senindir ve harcanabilir."

8. Bir dükkanda veya pazarda beğendiğin bir şey için pazarlık yapma durumun nedir?

Sen bu dünyada sırtı yere gelmeyecek nadir insanlardansın!

Cebinden çıkan her kuruşun nereye gittiğini, hangi hissenin ne kadar kazandırdığını, marketteki gizli indirimleri senden iyi bilen yok. Adeta yürüyen bir Excel tablosusun. Geleceğin şimdiden garanti altında, orası kesin. Ama tatlım, dünyaya bir daha mı geleceksin? Kumbara gibi yaşamaktan bazen kafayı yiyebilirsin. Kendine acımayı bırak ve o çok istediğin ama 'Şimdi masraf olmasın' dediğin şeyi git al, hadi bakayım! Kendini ödüllendirmek seni fakir yapmaz.

Maaşının yattığı gün senin için bir Rio Karnavalı, ayın son haftası ise tam bir Survivor!

'Yarın öleceğimiz ne malum?' felsefesini o kadar abartmışsın ki, kart limitlerin sana her gece ağlayarak dilekçe veriyor. Sepette ürün bırakmamak, arkadaş ortamında hesaba şak diye atlamak senin ata sporun. Eli açıklığın harika ama acil bir durum olduğunda eşten dosttan IBAN istemek de pek hoş olmuyor hani. Gel şu hovardalığı bir tık frenleyelim, kenara en azından bir 'kahve parası' atalım ki başın sıkışınca dünyan kararmasın.

Ah senin o güzel niyetlerin...

Her ay başında 'Bu ay kesin birikim yapıyorum, kahveyi evde demleyeceğim' diye yola çıkıyorsun ama ay sonu bir bakıyorsun yine elde var sıfır! Tasarruf etmeyi gerçekten çok istiyorsun, burası kesin. Ama ya hayat şartları seni çok zorluyor ya da nerede hata yaptığını bir türlü bulamıyorsun. O kargo bedava olsun diye eklediğin ıvır zıvırlar, 'Aman ne olacak' dediğin küçük abonelikler seni arkadan bıçaklıyor. Üzülme, yalnız değilsin! Küçük adımlarla, mesela kullanmadığın o uygulamaları silerek zinciri kırabilirsin. Sana inanıyoruz!

Sen paranın ne kölesi olmuşsun, ne de düşmanı; adeta parayla evlenmiş ve mutlu bir evlilik sürdürüyorsun!

Nerede harcayacağını, nerede 'dur' diyeceğini o kadar iyi biliyorsun ki, dışarıdan bakanlar senin bu dengene hayran kalıyor. Hayatın tadını dibine kadar çıkarırken geleceğini de asla riske atmıyorsun. Hem acil durum zulan var hem de keyif kahven eksik olmuyor. Tam bir 'fiyat/performans' insanısın. Bu duruşunu, bu asaletini hiç bozma; çevrendekilere de biraz ders ver, sevaptır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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