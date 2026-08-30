Finansal Alışkanlıklarına Göre Hangi Tasarruf Profiline Daha Yakınsın?

Her ay başında 'Bu ay kesin birikim yapıyorum, kahveyi evde demleyeceğim' diye yola çıkıyorsun ama ay sonu bir bakıyorsun yine elde var sıfır! Tasarruf etmeyi gerçekten çok istiyorsun, burası kesin. Ama ya hayat şartları seni çok zorluyor ya da nerede hata yaptığını bir türlü bulamıyorsun. O kargo bedava olsun diye eklediğin ıvır zıvırlar, 'Aman ne olacak' dediğin küçük abonelikler seni arkadan bıçaklıyor. Üzülme, yalnız değilsin! Küçük adımlarla, mesela kullanmadığın o uygulamaları silerek zinciri kırabilirsin. Sana inanıyoruz!