Finansal Alışkanlıklarına Göre Hangi Tasarruf Profiline Daha Yakınsın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Para biriktirme alışkanlıkların, aslında hayat tarzın ve önceliklerin hakkında çok şey söylüyor. Kimi harcamadan önce uzun uzun düşünürken, kimi geleceği garantiye almak için küçük adımlarla ilerliyor. Peki sen hangi tasarruf tarzına daha yakınsın? Harcama alışkanlıklarından birikim planlarına kadar finansal profilini keşfetmeye hazır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mobil bankacılığa bir giriyorsun, o da ne! Nereden geldiği belli olmayan, tamamen havadan gelen fazladan 50.000 TL var. İlk refleksin ne olur?
2. Maaş hesabına yattığı o ilk kutsal dakikada, faturaları falan hiç düşünmeden "Şu hayata bir kere geldim" diyerek sepette bekleyen o pahalı şeyi anında sipariş eder misin?
3. Diyelim ki yeni bir mont veya telefon alacaksın. Alışveriş tarzın hangisine daha çok benziyor?
4. Markete sadece süt ve ekmek almaya gidip, kasadan iki poşet dolusu ıvır zıvır ve gurme soslarla çıktığın oluyor mu?
5. "Gelecek planı" denince aklına ilk ne geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Geldik zurnanın zırt dediği yere... Parayla olan ilişkini tek cümleyle özetlesen hangisi olurdun?
7. "Kredi kartının asgari borcunu ödediysen, o ay geriye kalan tüm para senindir ve harcanabilir."
8. Bir dükkanda veya pazarda beğendiğin bir şey için pazarlık yapma durumun nedir?
Sen bu dünyada sırtı yere gelmeyecek nadir insanlardansın!
Maaşının yattığı gün senin için bir Rio Karnavalı, ayın son haftası ise tam bir Survivor!
Ah senin o güzel niyetlerin...
Sen paranın ne kölesi olmuşsun, ne de düşmanı; adeta parayla evlenmiş ve mutlu bir evlilik sürdürüyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın