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Jeep Fiyat Listesi Nisan 2025: Compass, Renegade, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Nisan 2025: Compass, Renegade, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 16:12

Jeep, ülkemizde SUV segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Arazi araçlarıyla tercih edilen Jeep, şehir içi kullanımda da rakiplerine fark atıyor. Her ay başında güncellenen otomobil fiyat listelerine Jeep de dahil oldu. Jeep, Nisan ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listelerini resmi internet sitesinden yayımladı. 2024 ve 2025 model Jeep arabaların satış fiyatı belli oldu.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Nisan ayı fiyatı ne kadar? 

İşte Jeep Nisan fiyat listesi.

Kaynak

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Jeep fiyat listesi Nisan 2025

Jeep fiyat listesi Nisan 2025

Jeep'in en uygun fiyatlı Compass modeli, Nisan ayında 2.469.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Compass fiyat listesi Nisan 2025

Jeep Compass fiyat listesi Nisan 2025

2025 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.469.000 TL 

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp North Star 2.659.000 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.799.000 TL

2024 model Compass:

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.429.000 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Summit 2.679.000 TL

Jeep Renegade fiyat listesi Nisan 2025

Jeep Renegade fiyat listesi Nisan 2025

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 2.078.000TL

  • Tavsiye edilen Nisan ayı nakit satış fiyatı 1.928.000 TL

*2024 model

Jeep Avenger fiyat listesi Nisan 2025

Jeep Avenger fiyat listesi Nisan 2025

  • Avenger e-Hybrid Limited 1.2 100hp 1.879.000 TL 

  • Avenger e-Hybrid Summit 1.2 100hp + Sunroof 2.049.000 TL

  • Avenger Electric Limited 1.749.000 TL (2025 model)

  • Avenger Electric Summit 1.869.000 TL (2024 model)

Jeep Wrangler fiyat listesi Nisan 2025

Jeep Wrangler fiyat listesi Nisan 2025
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT 8.922.500 TL (2023 model)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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