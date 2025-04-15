Jeep Fiyat Listesi Nisan 2025: Compass, Renegade, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep, ülkemizde SUV segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Arazi araçlarıyla tercih edilen Jeep, şehir içi kullanımda da rakiplerine fark atıyor. Her ay başında güncellenen otomobil fiyat listelerine Jeep de dahil oldu. Jeep, Nisan ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listelerini resmi internet sitesinden yayımladı. 2024 ve 2025 model Jeep arabaların satış fiyatı belli oldu.

Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Nisan ayı fiyatı ne kadar?

İşte Jeep Nisan fiyat listesi.

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