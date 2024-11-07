Jedi Mind Tricks'in Kurucusu Vinnie Paz'in Size Rap Müziği Sevdirecek 14 Şarkısı
Jedi Mind Tricks'in Kurucusu Vinnie Paz'in Size Rap Müziği Sevdirecek 14 Şarkısı
Vincenzo Luvineri adıyla bilinen İtalyan asıllı Amerikan hip-hop sanatçısı... Kendisini ve müziğini mutlaka bilmeniz gerektiğini düşünerek sizlere muhteşem bir rap ziyafeti hazırladık. İyi dinlemeleeeer!
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1. Vinnie Paz - Is Happiness Just A Word ft Yes Alexander
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2. Vinnie Paz - Cheesesteaks
3. Vinnie Paz - The Ghost I Used To Be ft. Eamon
4. Vinnie Paz - Keep Movin' On ft. Shara Worden
5. Vinnie Paz - The Oracle
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6. Vinnie Paz - God Bless
7. Vinnie Paz - Hannibal
8. Vinnie Paz - I Am The Chaos
9. Vinnie Paz - Gasmask
10. Vinnie Paz - Blood On My Hands
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