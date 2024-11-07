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Jedi Mind Tricks'in Kurucusu Vinnie Paz'in Size Rap Müziği Sevdirecek 14 Şarkısı

etiket Jedi Mind Tricks'in Kurucusu Vinnie Paz'in Size Rap Müziği Sevdirecek 14 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 00:08

Vincenzo Luvineri adıyla bilinen İtalyan asıllı Amerikan hip-hop sanatçısı... Kendisini ve müziğini mutlaka bilmeniz gerektiğini düşünerek sizlere muhteşem bir rap ziyafeti hazırladık. İyi dinlemeleeeer!

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1. Vinnie Paz - Is Happiness Just A Word ft Yes Alexander

2. Vinnie Paz - Cheesesteaks

3. Vinnie Paz - The Ghost I Used To Be ft. Eamon

4. Vinnie Paz - Keep Movin' On ft. Shara Worden

5. Vinnie Paz - The Oracle

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6. Vinnie Paz - God Bless

7. Vinnie Paz - Hannibal

8. Vinnie Paz - I Am The Chaos

9. Vinnie Paz - Gasmask

10. Vinnie Paz - Blood On My Hands

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11. Vinnie Paz - The Void

12. Vinnie Paz - Kill 'Em All ft. Beanie Sigel

13. Vinnie Paz - Papi Wardrobe

14. Vinnie Paz - Slight Rebellion Off Madison

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