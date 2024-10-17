Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Jazz Severler İçin En İyi 10 Modern Albüm Önerisi

etiket Jazz Severler İçin En İyi 10 Modern Albüm Önerisi

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:32

Jazz müziği, zengin geçmişi ve sürekli evrilen yapısıyla her dönem farklı tatlar sunuyor. Geleneksel ezgilerin yanı sıra, modern yorumlarla da gönüllere dokunmayı başarıyor. Eğer caz tutkunuzu günümüzün taze sesleriyle beslemek isterseniz, sizin için seçtiğimiz bu 10 albüm tam da aradığınız şey olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kamasi Washington - The Epic (2015)

1. Kamasi Washington - The Epic (2015)

Üç saatlik bu albüm, cazın sınırlarını genişleten eşsiz bir eser. Kamasi Washington'un enerjisi ve yaratıcılığı, her parçaya ayrı bir renk katıyor. Dinlerken kendinizi müziğin akışına bırakıp bambaşka diyarlara yolculuk edebilirsiniz.

2. Snarky Puppy - Culcha Vulcha (2016)

2. Snarky Puppy - Culcha Vulcha (2016)

Bu albüm, enstrümantal caz ve füzyonun harika bir birleşimi. Grubun uyumu ve her enstrümanın öne çıkışı gerçekten etkileyici. Parçaları dinlerken adeta bir konserin içindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

3. GoGo Penguin - Man Made Object (2016)

3. GoGo Penguin - Man Made Object (2016)

Akustik ve elektronik sesleri ustaca bir araya getiren bu İngiliz trio, modern cazın yenilikçi yüzünü gösteriyor. Albümü dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak, her parçada yeni detaylar fark edeceksiniz.

4. Esperanza Spalding - Emily's D+Evolution (2016)

4. Esperanza Spalding - Emily's D+Evolution (2016)

Esperanza'nın büyüleyici sesi ve bas gitar yeteneğiyle zenginleşen bu albüm, cazı rock ve funk ögeleriyle harmanlıyor. Şarkı sözlerindeki derinlik ve melodilerdeki canlılık sizi hemen içine çekecek.

5. Robert Glasper Experiment - Black Radio (2012)

5. Robert Glasper Experiment - Black Radio (2012)

Caz, R&B ve hip-hop'un keyifli bir buluşması. Konuk sanatçıların da katkısıyla albümde her parça farklı bir tat sunuyor. Hem hareketli hem de duygusal anlar yaşayabileceğiniz bir çalışma.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Christian Scott aTunde Adjuah - Ancestral Recall (2019)

6. Christian Scott aTunde Adjuah - Ancestral Recall (2019)

Geleneksel enstrümanları modern ritimlerle buluşturan bu albüm, farklı kültürlerin ezgilerini bir araya getiriyor. Dinlerken hem tanıdık hem de yeni seslerle karşılaşabilirsiniz. Müziğin duygusal derinliği sizi etkileyebilir, bilginiz olsun.

7. BADBADNOTGOOD - IV (2016)

7. BADBADNOTGOOD - IV (2016)

Genç ve dinamik bir ekipten taze bir caz albümü. Alışılmışın dışında yorumları ve enerjik performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Müziklerine kendinizi kaptırmanız an meselesi.

8. Yussef Kamaal - Black Focus (2016)

8. Yussef Kamaal - Black Focus (2016)

Londra caz sahnesinin parlayan isimlerinden olan bu ikili, funk ve elektronik unsurlarıyla hareketli bir dinleti sunuyor. Albüm, ritimleriyle sizi yerinizde durdurmayacak.

9. Makaya McCraven - Universal Beings (2018)

9. Makaya McCraven - Universal Beings (2018)

Canlı performansların ve stüdyo kayıtlarının harmanlandığı bu albüm, organik ve özgür bir tarz sunuyor. Her dinleyişte yeni detaylar fark edebilir, müziğin sizi nasıl sardığını hissedebilirsiniz.

10. Nubya Garcia - Source (2020)

10. Nubya Garcia - Source (2020)

Saksofonun güçlü sesiyle öne çıkan Nubya Garcia, bu albümünde köklerine dönerek samimi ve enerjik parçalar sunuyor. Ritmik yapısı ve melodileriyle sizi derinden etkileyebilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın