Jazz Severler İçin En İyi 10 Modern Albüm Önerisi
Jazz Severler İçin En İyi 10 Modern Albüm Önerisi
Jazz müziği, zengin geçmişi ve sürekli evrilen yapısıyla her dönem farklı tatlar sunuyor. Geleneksel ezgilerin yanı sıra, modern yorumlarla da gönüllere dokunmayı başarıyor. Eğer caz tutkunuzu günümüzün taze sesleriyle beslemek isterseniz, sizin için seçtiğimiz bu 10 albüm tam da aradığınız şey olabilir.
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1. Kamasi Washington - The Epic (2015)
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2. Snarky Puppy - Culcha Vulcha (2016)
3. GoGo Penguin - Man Made Object (2016)
4. Esperanza Spalding - Emily's D+Evolution (2016)
5. Robert Glasper Experiment - Black Radio (2012)
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