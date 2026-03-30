James Harden'ı Yakaladı: Alperen Şengün, Hem Houston Rockets Hem de NBA Tarihine Geçti
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ettikleri karşılaşmayı 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı. Alperen, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük isabeti istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli basketbolcu, ayrıca bu performansıyla NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk oyuncu olarak da dikkat çekti.
NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
