James Harden'ı Yakaladı: Alperen Şengün, Hem Houston Rockets Hem de NBA Tarihine Geçti

Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ederek 45. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. Kevin Durant ise mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Bu performansıyla Şengün, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli oyuncu ayrıca bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Ligdeki 51. yenilgisini alan Atlanta’da ise Dejounte Murray 19 sayı ve Saddiq Bey ile Zion Williamson ise 18 sayılık katkı verdi.