James Harden'ı Yakaladı: Alperen Şengün, Hem Houston Rockets Hem de NBA Tarihine Geçti

James Harden'ı Yakaladı: Alperen Şengün, Hem Houston Rockets Hem de NBA Tarihine Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 10:32

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ettikleri karşılaşmayı 36 sayı, 17 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı. Alperen, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük isabeti istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli basketbolcu, ayrıca bu performansıyla NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk oyuncu olarak da dikkat çekti.

NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti.

NBA’de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti.

Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 134-102 mağlup ederek 45. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 sayı, 13 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. Kevin Durant ise mücadeleyi 20 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı. Bu performansıyla Şengün, James Harden ile birlikte Houston Rockets tarihinde birden fazla normal sezon maçında 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5+ üçlük istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Milli oyuncu ayrıca bu karşılaşmada NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok ve 5+ üçlük kaydeden ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Ligdeki 51. yenilgisini alan Atlanta’da ise Dejounte Murray 19 sayı ve Saddiq Bey ile Zion Williamson ise 18 sayılık katkı verdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 135 - Miami Heat: 118

Brooklyn Nets: 116 - Sacramento Kings: 99

Charlotte Hornets: 99 - Boston Celtics: 114

Portland Trail Blazers: 123 - Washington Wizards: 88

Toronto Raptors: 139 - Orlando Magic: 87

New Orleans Pelicans: 102 - Houston Rockets: 134

Oklahoma City Thunder: 111 - New York Knicks: 100

Denver Nuggets: 116 - Golden State Warriors: 93

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
