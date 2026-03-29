Süper Lig Ekibinin Yıldızı Bertuğ Yıldırım Evlilik İçin İmzayı Attı

Genç futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi.

Bertuğ Yıldırım’ı bu mutlu gününde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da yalnız bırakmadı ve başarılı futbolcunun nikah şahidi oldu.

Ayrıca bahis soruşturmasında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olan Metehan Baltacı da yakın arkadaşının düğününe Kazımcan Karataş ile birlikte katıldı.