Süper Lig Ekibinin Yıldızı Bertuğ Yıldırım Evlilik İçin İmzayı Attı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.03.2026 - 23:57

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli kız arkadaşı Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi. Nikah törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen Metehan Baltacı da katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in 23 yaşındaki futbolcusu Bertuğ Yıldırım’ın en mutlu günü…

Genç futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi.

Bertuğ Yıldırım’ı bu mutlu gününde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da yalnız bırakmadı ve başarılı futbolcunun nikah şahidi oldu.

Ayrıca bahis soruşturmasında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olan Metehan Baltacı da yakın arkadaşının düğününe Kazımcan Karataş ile birlikte katıldı.

Metehan Baltacı'nın paylaşımı 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
