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Jalen Ngonda’nın Acilen Listelerinize Eklemeniz Gereken 10 Şarkısı

etiket Jalen Ngonda’nın Acilen Listelerinize Eklemeniz Gereken 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 15:01

Tek bir albümü olmasına rağmen büyük başarı yakalyan Jalen Ngonda'yı bir kez dinlediğinizde sesi çok tanıdık gelecektir. Şarkılarında, enstrümanları ve tınısında bizzat Marvin Gaye havası var. Merak edenler için Ngonda'nın şarkılarını sıraladığımız listemiz hemen aşağıda. 👇

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1. If You Don't Want My Love

2. Just Like You Used To

3. Come Around and Love Me

4. That's All I Wanted From You

5. Illusions

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6. So Glad I Found You

7. What A Difference She Made

8. Lost

9. Rapture

10. I Need You

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