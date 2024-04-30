Jalen Ngonda’nın Acilen Listelerinize Eklemeniz Gereken 10 Şarkısı

Tek bir albümü olmasına rağmen büyük başarı yakalyan Jalen Ngonda'yı bir kez dinlediğinizde sesi çok tanıdık gelecektir. Şarkılarında, enstrümanları ve tınısında bizzat Marvin Gaye havası var. Merak edenler için Ngonda'nın şarkılarını sıraladığımız listemiz hemen aşağıda. 👇