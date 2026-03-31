İzmir'in İçme Suyu Kaynağı Olan Barajın Doluluk Oranı Geçen Senenin 3 Katına Çıktı

Mart ayının son haftasında yurt genelinde etkili olan yağışlar, barajların doluluk seviyesini artırdı. İzmir'de kente içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre üç katına çıktı. Barajın geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 15,05 olan aktif doluluk oranı, bu sene yüzde 43,27'ye çıktı. 31 Mart 2026 itibarıyla İZSU'nun açıkladığı veriler geçtiğimiz sene planlı su kesintilerine neden olan o karanlık tablonun sona erdiğini ortaya çıkardı.

Kentin su sistemini taşıyan Tahtalı Barajı'nda kullanılabilir su hacmi 125 milyon 52 bin metreküpe ulaştı. Bir yıl içindeki fark yaklaşık 28 puanı buldu.