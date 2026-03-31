İzmir'in İçme Suyu Kaynağı Olan Barajın Doluluk Oranı Geçen Senenin 3 Katına Çıktı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 11:06

İzmir’in su kaynakları, geçtiğimiz sene ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşamıştı. Kentin bazı ilçelerinde planlı su kesintileri uygulanmıştı. Bu sene ise bir yıl önceki kritik seviyelerden önemli ölçüde toparlandı. Baraj dolulukları arttı, yer altı sularındaki yükseliş yaz öncesi umut verdi. Özellikle içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nın su seviyesi, geçtiğimiz yıla göre üç katına çıktı!

İzmir'deki barajların doluluk oranları sevindirdi.

Mart ayının son haftasında yurt genelinde etkili olan yağışlar, barajların doluluk seviyesini artırdı. İzmir'de kente içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre üç katına çıktı. Barajın geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 15,05 olan aktif doluluk oranı, bu sene yüzde 43,27'ye çıktı. 31 Mart 2026 itibarıyla İZSU'nun açıkladığı veriler geçtiğimiz sene planlı su kesintilerine neden olan o karanlık tablonun sona erdiğini ortaya çıkardı.

Kentin su sistemini taşıyan Tahtalı Barajı'nda kullanılabilir su hacmi 125 milyon 52 bin metreküpe ulaştı. Bir yıl içindeki fark yaklaşık 28 puanı buldu.

Geçen yıla kıyasla çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Gördes Barajı da dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. 2025'in Mart sonunda yüzde 5,23 olan aktif doluluk oranı bu yıl yüzde 33,02'ye çıktı. Kullanılabilir su hacmi ise 144 milyon 580 bin metreküple Tahtalı'yı da geçti.

Ürkmez Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşırken Balçova yüzde 87,50 ile Ürkmez'i izledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise Çeşme yarımadası için kritik önemini korurken yüzde 67,91 seviyesinde bulundu.

İzmir Barajları Doluluk Oranları 

  • Tahtalı Barajı: %43,56

  • Balçova Barajı: %87,50

  • Ürkmez Barajı: %100,00

  • Gördes Barajı: %33,02

  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %67,91

Kullanılabilir su hesabına göre Tahtalı'da şu an 125 milyon metreküpün üzerinde su var. İzmir'in günlük tüketimi ortalama 600-700 bin metreküp olarak hesaplandığında, yalnızca Tahtalı'dan yaklaşık 180 ila 200 günlük su karşılanabilir; diğer kaynaklar eklendikçe bu süre uzuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.

