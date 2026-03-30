İki Mevsim Bir Arada Yaşandı: Bir Yanda Kar, Bir Yanda Deniz Keyfi!

İki Mevsim Bir Arada Yaşandı: Bir Yanda Kar, Bir Yanda Deniz Keyfi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 16:25

Yağmurlu hava, tüm yurdu etkisi altına aldı. Bahar aylarının gelmesi beklenirken yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Antalya'daki yerel kaynakların aktardığına göre, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Konyaaltı Sahili’nde bazı vatandaşlar denize girdi. Mart sonunda dört mevsim bir arada yaşandı!

Antalya'da iki mevsim bir arada.

Antalya'da iki mevsim bir arada.

Antalya'daki yerel kaynakların aktardığı habere göre, mart ayının son günlerinde sıra dışı bir manzara yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ancak sahil kesiminde vatandaşlar ve turistler denizin tadını çıkardı!

Meteoroloji uyarılarının ardından kent genelinde yağış ve fırtınanın etkili olduğu aktarıldı. Özellikle Akseki ve çevresinde yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Alacabel geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kent merkezinde yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı da 18 dereceye kadar ulaştı. Antalya’da, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahiline akın etti. Sahilde bazı vatandaşlar güneşlendi, bazı vatandaşlar da serin havaya rağmen deniz sularını tercih etti. 

Denize giren vatandaşlardan Abdullah Kaplan, Antalya’da kışın denize girmenin kendisi için alışılmış bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biraz dalgalı ama gayet normal. İlk anda birkaç saniye üşüyor insan, daha sonra alışıyor. Antalya'nın 4 mevsimi güzel.”

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
