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İzmir’de İğrenç Olay: Yaşlı Adam Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı

İzmir’de İğrenç Olay: Yaşlı Adam Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.06.2024 - 10:46

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dün gece saatlerinde bir kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı. HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, köpeğe eziyet edenler için hapis cezasının şart olduğunu ifade etti.

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Sokak hayvanları yeni yasa tasarısıyla gündemde yer edinirken, İzmir’de kaydedilen iğrenç görüntüler “bu kadar da olmaz” dedirtti.

Sokak hayvanları yeni yasa tasarısıyla gündemde yer edinirken, İzmir’de kaydedilen iğrenç görüntüler “bu kadar da olmaz” dedirtti.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan’ın paylaştığı görüntülerde, bir kişi sokak köpeğine istismarda bulunurken yakalandı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan’ın paylaştığı görüntülerde, bir kişi sokak köpeğine istismarda bulunurken yakalandı.

Haydar Özkan'ın paylaşımı 👇

Haydar Özkan'ın paylaşımı 👇
twitter.com

HASSAS İÇERİK: İşte yaşanan iğrenç görüntüler 👇

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