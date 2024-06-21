İzmir’de İğrenç Olay: Yaşlı Adam Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dün gece saatlerinde bir kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sokak köpeğine tecavüz ederken yakalandı. HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, köpeğe eziyet edenler için hapis cezasının şart olduğunu ifade etti.