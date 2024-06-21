İzmir’de İğrenç Olay: Yaşlı Adam Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı
İzmir’de İğrenç Olay: Yaşlı Adam Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı
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Sokak hayvanları yeni yasa tasarısıyla gündemde yer edinirken, İzmir’de kaydedilen iğrenç görüntüler “bu kadar da olmaz” dedirtti.
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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan’ın paylaştığı görüntülerde, bir kişi sokak köpeğine istismarda bulunurken yakalandı.
Haydar Özkan'ın paylaşımı 👇
HASSAS İÇERİK: İşte yaşanan iğrenç görüntüler 👇
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