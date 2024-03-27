Hollanda'da Bir İneğe Defalarca Tecavüz Eden Türk Adam Sınır Dışı Edildi
Hollanda'da Bir İneğe Defalarca Tecavüz Eden Türk Adam Sınır Dışı Edildi
Kaynak: https://www.hartvannederland.nl/nieuw...
Hollanda'da bir ineğe defalarca tecavüz etmesi sonucu üstüne ülkede kaçak bir şekilde yaşamını sürdürdüğü anlaşılan Mehmet A. isimli Türk vatandaş sınır dışı edildi.
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Hollanda’nın Enschede şehrinde yer alan Wooldrik hayvanat bahçesinde, Türk bir vatandaş Laura ismindeki ineğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı.
Laura isimli ineğe defalarca tecavüz ettiği aktarılan 59 yaşındaki Mehmet A.'nın Hollanda'da oturma izni olmadığı ortaya çıktı.
Bu olayla beraber ülkede kaçak olarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen ve Karabüklü olduğu iddia edilen Mehmet A. sınır dışı edildi.
İnek Laura'nın ise halen stresli ve tedirgin olduğu belirtildi.
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