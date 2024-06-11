Üniversitede İğrenç Olay: Veteriner Fakültesi’ndeki Köpeğe Tecavüz İddiası

Harran Üniversitesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki S.D., üniversitenin veteriner fakültesinde bir köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Üniversite yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırılan S.D., polisteki sorgusunun ardından serbest kaldı.