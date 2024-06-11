Üniversitede İğrenç Olay: Veteriner Fakültesi’ndeki Köpeğe Tecavüz İddiası
Üniversitede İğrenç Olay: Veteriner Fakültesi’ndeki Köpeğe Tecavüz İddiası
Harran Üniversitesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki S.D., üniversitenin veteriner fakültesinde bir köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Üniversite yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırılan S.D., polisteki sorgusunun ardından serbest kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, geçen cuma günü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.D., mesai saatleri dışında Veteriner Fakültesi'nde bulunan ve yavruları olan bir köpeği, İlahiyat Fakültesi'ndeki depo bölümüne götürdü.
Köpeği fakültedeki erkek tuvaletine götüren S.D.'nin istismarda bulunduğu öğrenciler tarafından üniversite yönetimine iletildi.
Bunun üzerine S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek, köpeği beslemek amacıyla İlahiyat Fakültesi'ne götürdüğünü, burada yemek ve su verdiğini söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından idari soruşturma başlatan Harran Üniversitesi Rektörlüğü ise söz konusu temizlik görevlisinin görevden uzaklaştırdığını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.