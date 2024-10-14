İzmir’de 530 Milyon Liraya Satılığa Çıkarılan Lüks Malikane Fiyatıyla 106 Daire 106 Bin Çeyrek Altın Alınıyor

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık beldesinde satılığa çıkarılan bir malikane fiyatıyla dikkat çekti. Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre 530 milyon TL ile satılığa çıkarılan malikanenin fiyatıyla İzmir’de 106 daire, Çeşme’de 22 villa ve 106 bin çeyrek altın alınabiliyor.