İzmir’de 530 Milyon Liraya Satılığa Çıkarılan Lüks Malikane Fiyatıyla 106 Daire 106 Bin Çeyrek Altın Alınıyor
İzmir’de 530 Milyon Liraya Satılığa Çıkarılan Lüks Malikane Fiyatıyla 106 Daire 106 Bin Çeyrek Altın Alınıyor
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İzmir’in Seferihasar ilçesinde 530 milyon liradan satışa sunulan malikane fiyatıyla ağızları açık bıraktı.
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İki katı villa yüksek güvenlikli bir yerde bulunuyor. Tüm odaları deniz manzaralı olan villada Türk hamamı, dinlenme odası, sinema odası da bulunuyor.
Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre 530 milyon TL’lik malikanenin fiyatıyla pek çok şey almak mümkün.
İzmir’de 106 daire, Çeşme’de 22 villa, 106 bin çeyrek altın, 26 bin 500 tam altın satın alınabilir.
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