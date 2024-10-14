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İzmir’de 530 Milyon Liraya Satılığa Çıkarılan Lüks Malikane Fiyatıyla 106 Daire 106 Bin Çeyrek Altın Alınıyor

İzmir’de 530 Milyon Liraya Satılığa Çıkarılan Lüks Malikane Fiyatıyla 106 Daire 106 Bin Çeyrek Altın Alınıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
14.10.2024 - 12:43

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık beldesinde satılığa çıkarılan bir malikane fiyatıyla dikkat çekti. Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre 530 milyon TL ile satılığa çıkarılan malikanenin fiyatıyla İzmir’de 106 daire, Çeşme’de 22 villa ve 106 bin çeyrek altın alınabiliyor.

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İzmir’in Seferihasar ilçesinde 530 milyon liradan satışa sunulan malikane fiyatıyla ağızları açık bıraktı.

İzmir’in Seferihasar ilçesinde 530 milyon liradan satışa sunulan malikane fiyatıyla ağızları açık bıraktı.

İki katı villa yüksek güvenlikli bir yerde bulunuyor. Tüm odaları deniz manzaralı olan villada Türk hamamı, dinlenme odası, sinema odası da bulunuyor.

İki katı villa yüksek güvenlikli bir yerde bulunuyor. Tüm odaları deniz manzaralı olan villada Türk hamamı, dinlenme odası, sinema odası da bulunuyor.

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre 530 milyon TL’lik malikanenin fiyatıyla pek çok şey almak mümkün.

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre 530 milyon TL’lik malikanenin fiyatıyla pek çok şey almak mümkün.

Kaynak

İzmir’de 106 daire, Çeşme’de 22 villa, 106 bin çeyrek altın, 26 bin 500 tam altın satın alınabilir.

İzmir’de 106 daire, Çeşme’de 22 villa, 106 bin çeyrek altın, 26 bin 500 tam altın satın alınabilir.

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