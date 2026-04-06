İzlandalı Havayolları Firması Icelandair Dünyanın En Kötü Fotoğrafçısını Arıyor

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.04.2026 - 14:13

Ödüllü fotoğraf yarışmaları şirketlerin sık sık başvurduğu tanıtım şekillerinden biri. Ancak bu kez ilginç bir yarışmaya rastladık. İzlandalı havayolları şirketi Icelandair en kötü fotoğrafçıya 50 bin dolar ve 10 günlük konaklamalı seyahat hediye edeceğini duyurdu.

Icelandair ilginç bir kampanyaya imza attı.

Şirket, “en kötü fotoğrafçı”yı bulmak için global bir yarışma başlattı. Amaç ise İzlanda’nın muhteşem doğasının o kadar büyüleyici olduğunu kanıtlamak ki, en amatör ve yeteneksiz bir fotoğrafçının bile bu ada ülkesinde harika kareler yakayabileceğini kanıtlamak.

Başvuru için 21 yaşının üstünde olmak ve ABD, İzlanda ve İngiltere'ye seyahat engelinin bulunmaması gerekiyor.

Firmanın resmi internet sitesinde sorulan soruları yanıtlayıp ne kadar kötü bir fotoğrafçı olduğunuzu kanıtlamanız yeterli. Ödül ise 50 bin dolar (yaklaşık 2,2 milyon TL). Ayrıca Gidiş-dönüş uçuşlar, konaklama ve masraflar dahil 10 günlük İzlanda gezisi de para ödülünün yanında geliyor. Başvurular 30 Nisan'da son erecek, kazanan gezisini Haziran ayında yapacak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
