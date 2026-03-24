İTÜ ve AKOM Açıkladı: İstanbul’un Sel Haritası Değişti, Sel Riski Altındaki İlçeler Belli Oldu

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü ile AKOM tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, Türkiye’de ilk kez yapay zeka temelli bir yöntem kullanılarak kentin mahalle bazlı sel karnesi çıkarıldı. Yaklaşık 35 farklı verinin analiz edildiği araştırmada; ilçelerin fiziksel dayanıklılığı, nüfus yoğunluğu ve geçmişteki taşkın tecrübeleri tek tek puanlandı.

Analiz sonuçlarına göre İstanbul’un en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Fatih, 0,7750 risk puanıyla listenin en başında yer alırken onu sırasıyla Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu takip etti.

Yapılan değerlendirmeler, sel tehlikesinin sadece yağış miktarıyla değil, aynı zamanda bölgedeki insan kalabalığı ve kontrolsüz yapılaşmayla da doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul’un yüzey alanının sadece yüzde 10’luk bir kısmının yüksek tehlike sınıfında olduğunu ancak bu dar alanın şehrin en yoğun nüfusunu barındırdığını belirtti. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki ilçelerin Anadolu Yakası’na oranla çok daha kırılgan bir yapıda olduğu görülürken; Esenler, Zeytinburnu ve Bahçelievler gibi bölgeler de listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy gibi merkezler kendi yakasının en riskli noktaları olarak öne çıktı.