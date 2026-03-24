İTÜ ve AKOM Açıkladı: İstanbul’un Sel Haritası Değişti, Sel Riski Altındaki İlçeler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2026 - 12:41

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve AKOM iş birliğiyle hazırlanan dev araştırma, megakentin sel röntgenini çekti. Yapay zeka destekli algoritmalarla hazırlanan rapora göre, özellikle Avrupa Yakası’ndaki beş ilçe yüksek risk altında bulunuyor. Şehirdeki betonlaşma ve nüfus yoğunluğunun tetiklediği taşkın riskine karşı uzmanlar, doğa dostu çözümler ve yağmur suyu hasadı gibi acil önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul genelinde iklim krizinin de etkisiyle giderek artan şiddetli yağışlar, kentin yapısal sorunlarıyla birleşerek ciddi bir sel tehdidi oluşturmaya başladı.

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü ile AKOM tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, Türkiye’de ilk kez yapay zeka temelli bir yöntem kullanılarak kentin mahalle bazlı sel karnesi çıkarıldı. Yaklaşık 35 farklı verinin analiz edildiği araştırmada; ilçelerin fiziksel dayanıklılığı, nüfus yoğunluğu ve geçmişteki taşkın tecrübeleri tek tek puanlandı. 

Analiz sonuçlarına göre İstanbul’un en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Fatih, 0,7750 risk puanıyla listenin en başında yer alırken onu sırasıyla Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu takip etti.

Yapılan değerlendirmeler, sel tehlikesinin sadece yağış miktarıyla değil, aynı zamanda bölgedeki insan kalabalığı ve kontrolsüz yapılaşmayla da doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul’un yüzey alanının sadece yüzde 10’luk bir kısmının yüksek tehlike sınıfında olduğunu ancak bu dar alanın şehrin en yoğun nüfusunu barındırdığını belirtti. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki ilçelerin Anadolu Yakası’na oranla çok daha kırılgan bir yapıda olduğu görülürken; Esenler, Zeytinburnu ve Bahçelievler gibi bölgeler de listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy gibi merkezler kendi yakasının en riskli noktaları olarak öne çıktı.

Sel baskınlarına karşı en güvenli sığınak olarak görülen bölgeler ise geniş yeşil alanları ve düşük yapılaşma oranlarıyla dikkat çeken Adalar, Şile ve Silivri oldu.

Listenin en sonunda yer alan Adalar ve Şile, sel riskinin en az hissedildiği yerleşim yerleri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, megakenti su baskınlarından korumak için klasik yöntemlerin ötesine geçilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çözüm olarak ise yağmur sularının çatılarda biriktirilmesi, beton zeminler yerine suyu emen geçirimli yüzeylerin tercih edilmesi ve 'yağmur bahçeleri' gibi doğa temelli şehircilik projelerinin bir an önce yaygınlaştırılması öneriliyor.

İşte İstanbul ilçelerinin en riskliden en güvenliye doğru sıralanmış tam listesi:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
