İttifak Görüşmelerinde Son Dakika Ertelemesi: Yeniden Refah- AK Parti Hattı Hareketlendi

14 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine Cumhur İttifakı'nda giren Yeniden Refah Partisi toplam 1,5 milyon seçmenden oy almayı başarmıştı.

Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı parti yüzde 2,8 oranına ulaşarak altıncı sıraya yerleşmişti.

YRP, ilk kez kendi logosuyla girdiği 2023'teki seçimde ayrıca Meclise de beş milletvekili sokmayı başarmıştı.

Partinin geçen seçimlerde İstanbul'daki oy oranı ise yüzde 3,2 olmuştu.

Son bir not olarak yazmakta fayda var; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019'daki ilk seçimi yaklaşık 14 bin gibi az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Peki sizce Fatih Erbakan bu seçimlerde aday çıkaracak mı? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇