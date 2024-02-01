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İttifak Görüşmelerinde Son Dakika Ertelemesi: Yeniden Refah- AK Parti Hattı Hareketlendi

İttifak Görüşmelerinde Son Dakika Ertelemesi: Yeniden Refah- AK Parti Hattı Hareketlendi

AK Parti Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 16:53

Seçimlerin kilit partilerinden biri olması beklenen Yeniden Refah Partisi'nden yarın akşam yapılması beklenen açıklama pazartesi gününe ertelendi. AK Parti ile Yeniden Refah arasında, özellikle büyükşehirlerde aday çıkarmama üzerine yapılan pazarlığın seçimlerin kaderine doğrudan etki edebileceği belirtiliyor. 

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, geçen hafta AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurmuştu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, geçen hafta AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurmuştu.

Görüşmelerden basına Yeniden Refah Partisi'nin bazı belediyeleri istediği, AK Parti'nin ise belediye meclis üyelikleri teklifinde bulunduğu sonucu yansımıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat'ta yani yarın AK Parti ile yapılan görüşmelerin sonucuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyordu. Karar Gazetesi'nin son dakika olarak geçtiği habere göre ise bu açıklama 5 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat'ta yani yarın AK Parti ile yapılan görüşmelerin sonucuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyordu. Karar Gazetesi'nin son dakika olarak geçtiği habere göre ise bu açıklama 5 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Habere göre, iki partinin yetkilileri son durumu bu akşam bir kez daha liderlere götürecek. 

Söz konusu gelişmenin ise yerel seçimler öncesi siyasi arenada önemli bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın alacağı kararlar, gelecek dönemdeki siyasi ittifaklar ve stratejiler açısından belirleyici olacak.

Kaynak

Henüz yeni bir parti olmasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan Fatih Erbakan'ın kurucu olduğu Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarması durumunda AK Parti ve MHP oylarında ciddi bölünmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Henüz yeni bir parti olmasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan Fatih Erbakan'ın kurucu olduğu Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarması durumunda AK Parti ve MHP oylarında ciddi bölünmeye yol açabileceği belirtiliyor.

14 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine Cumhur İttifakı'nda giren Yeniden Refah Partisi toplam 1,5 milyon seçmenden oy almayı başarmıştı. 

Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptığı parti yüzde 2,8 oranına ulaşarak altıncı sıraya yerleşmişti. 

YRP, ilk kez kendi logosuyla girdiği 2023'teki seçimde ayrıca Meclise de beş milletvekili sokmayı başarmıştı. 

Partinin geçen seçimlerde İstanbul'daki oy oranı ise yüzde 3,2 olmuştu.

Son bir not olarak yazmakta fayda var; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019'daki ilk seçimi yaklaşık 14 bin gibi az bir oy farkıyla kazanmıştı. 

Peki sizce Fatih Erbakan bu seçimlerde aday çıkaracak mı? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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