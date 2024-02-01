İttifak Görüşmelerinde Son Dakika Ertelemesi: Yeniden Refah- AK Parti Hattı Hareketlendi
İttifak Görüşmelerinde Son Dakika Ertelemesi: Yeniden Refah- AK Parti Hattı Hareketlendi
Seçimlerin kilit partilerinden biri olması beklenen Yeniden Refah Partisi'nden yarın akşam yapılması beklenen açıklama pazartesi gününe ertelendi. AK Parti ile Yeniden Refah arasında, özellikle büyükşehirlerde aday çıkarmama üzerine yapılan pazarlığın seçimlerin kaderine doğrudan etki edebileceği belirtiliyor.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, geçen hafta AK Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinin sona erdiğini duyurmuştu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat'ta yani yarın AK Parti ile yapılan görüşmelerin sonucuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyordu. Karar Gazetesi'nin son dakika olarak geçtiği habere göre ise bu açıklama 5 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.
Henüz yeni bir parti olmasına rağmen büyük bir çıkış yakalayan Fatih Erbakan'ın kurucu olduğu Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarması durumunda AK Parti ve MHP oylarında ciddi bölünmeye yol açabileceği belirtiliyor.
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