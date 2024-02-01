Seçim Araştırması: Kürt Seçmen, DEM Parti'den İstanbul İçin Aday İstiyor mu?
Seçim Araştırması: Kürt Seçmen, DEM Parti'den İstanbul İçin Aday İstiyor mu?
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyaset gündeminin en öne çıkan başlıklarından biri DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu.
İstanbul adaylığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı öne çıkarken, Kürt seçmenin aday isteyip istemediğine ilişkin ilk anketler de düşmeye başladı.
Rawest Araştırma, ocak ayı içinde 1002 kişiyle yaptığı son anketinde katılımcılara "Sizce DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmalı mı?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 69.6'u "Evet, aday çıkarmalı" yanıtını verirken, "Hayır, aday çıkarmamalı" diyenlerin oranı ise 25.5 oldu.
Yine aynı ankette katılımcıya İstanbul adayı olarak kimi görmek istediği sorusu da yöneltildi.
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