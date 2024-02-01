Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Seçim Araştırması: Kürt Seçmen, DEM Parti'den İstanbul İçin Aday İstiyor mu?

Seçim Araştırması: Kürt Seçmen, DEM Parti'den İstanbul İçin Aday İstiyor mu?

DEM Parti Kürt seçmen İstanbul Adayı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 15:56

Rawest Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde, Kürt seçmene DEM Parti'den İstanbul'da aday isteyip istemediği soruldu. Ankete katılanların yüzde 70'e yakını DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasını istiyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyaset gündeminin en öne çıkan başlıklarından biri DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyaset gündeminin en öne çıkan başlıklarından biri DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu.

İstanbul adaylığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı öne çıkarken, Kürt seçmenin aday isteyip istemediğine ilişkin ilk anketler de düşmeye başladı.

İstanbul adaylığı için eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı öne çıkarken, Kürt seçmenin aday isteyip istemediğine ilişkin ilk anketler de düşmeye başladı.

Rawest Araştırma, ocak ayı içinde 1002 kişiyle yaptığı son anketinde katılımcılara "Sizce DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmalı mı?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 69.6'u "Evet, aday çıkarmalı" yanıtını verirken, "Hayır, aday çıkarmamalı" diyenlerin oranı ise 25.5 oldu.

Rawest Araştırma, ocak ayı içinde 1002 kişiyle yaptığı son anketinde katılımcılara "Sizce DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmalı mı?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 69.6'u "Evet, aday çıkarmalı" yanıtını verirken, "Hayır, aday çıkarmamalı" diyenlerin oranı ise 25.5 oldu.

Rawest Araştırma Direktörü Roj Giresun, dün Halk TV'de katıldığı bir programda anketin sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: 

'DEM Parti'nin tabanına sorduğumuz zaman İstanbul'daki seçmenine de, bölgedeki seçmenine de aslında taban büyük oranda ittifak istemiyor.'

Yine aynı ankette katılımcıya İstanbul adayı olarak kimi görmek istediği sorusu da yöneltildi.

Yine aynı ankette katılımcıya İstanbul adayı olarak kimi görmek istediği sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 34.3'ü Başak Demirtaş, 26.5'i Sırrı Süreyya Önder cevabını verirken, Osman Baydemir'in oranı yüzde 6,9 çıktı.

Peki sizce DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
11
6
4
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?