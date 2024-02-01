Seçim Araştırması: Kürt Seçmen, DEM Parti'den İstanbul İçin Aday İstiyor mu?

Rawest Araştırma Direktörü Roj Giresun, dün Halk TV'de katıldığı bir programda anketin sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'DEM Parti'nin tabanına sorduğumuz zaman İstanbul'daki seçmenine de, bölgedeki seçmenine de aslında taban büyük oranda ittifak istemiyor.'